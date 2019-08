A királynő szépen ápolja a hagyományt

Faragó Mirjam sokoldalú fiatal, egyebek mellett a meseírás területén is maradandót alkotott. Ezt bizonyítja az a harmadik és második helyezés, melyet még a kurdi általános iskola kisdiákjaként ért el a dombóvári Városi Könyvtár pályázatán.

Eltelt hét év és íme, itt az első díj, ami lehetne akár egy tündérmese jutalma. De ezt az elismerést az élet hozta meg, méghozzá az országos sváb szépségkirálynő-választáson. A nemrég Bonyhádon, a Sommerfesten tartott rendezvényen tizenkét csinos hölgy lépett a közönség elé. A helybeli indulók majdhogynem egyed­uralmat vívtak ki a szépség frontján, hiszen négy kategória közül háromban – első és második udvarhölgy, közönségdíj – bonyhádi leányzó vitte el a pálmát. Ám a korona Faragó Mirjam fejére került.

– Tizenkilenc éves vagyok, az általános iskolát Kurdon végeztem el, érettségit a dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban tettem – kezdte bemutatkozását Mirjam. – Tavaly szeptember óta a pécsi egyetem angol-német szakos bölcsészhallgatója vagyok. A németet első osztályos koromban kezdtem el tanulni. Ez azért is fontossá vált számomra, mert a nyelvet hat éven át anyukám tanította nekem a kurdi általános iskolában.

Az is ösztönzött, hogy anyukám részéről jobbára sváb felmenőkkel rendelkezem. Sok történetet hallottam róluk, így én is megismertem megpróbáltatásokkal teli, szorgalmas életüket. Általános iskolában tagja voltam a helyi német tánccsoportnak, így még jobban beleláthattam a sváb kultúrába, megismerhettem a magyarországi németek viseletét, táncait. Azért is jelentkeztem a sváb szépségver­senyre, mert úgy gondoltam, hogy így én is hozzájárulhatok a sváb kultúra megőrzéséhez. Ahhoz, hogy őseink örökségét, így például az öltözködési hagyományaikat legalább a tudatunkban továbbra is életben tartsuk.

Az öltözet valóban fontos szerephez jutott a szépségkirálynő-választáson, hiszen a lányok elsőként sváb népviseletben léptek a közönség elé. Mirjam ruházata külön történet. Kurdról még a háború idején távozott Németországba – szüleivel együtt – az akkor gyermekkorú Rausch Teréz. A ma 85 éves Rézi néni a Mainz közelében található Eltville településről a közelmúltban küldte vissza Kurdra, rokonaihoz a fiatalságára és szeretett hazájára emlékeztető, féltve őrzött népviselet–együttest. Tisztára mosva, kikeményítve és 75-80 év után is hófehéren. Mirjam felpróbálta a ruhadarabokat, és ahogy mondani szokták, mintha valamennyit ráöntötték volna.

– Rézi néni bizonyára örülne, ha látná, hogy mennyi ember gyönyörködött újra egykori ünnepi viseletében – jegyezte meg. – Az pedig számomra öröm, hogy a zsűri nekem ítélte a koronát, jóllehet nem számítottam az első helyre. Bonyhád után Kurdon is bemutattam a népviseletet, például a polgármesteri hivatalba is ebben az öltözékben mentem. Nagyon jólesett a helyiektől, barátoktól, ismerősöktől kapott rengeteg elismerés. Nem gondoltam volna, hogy ennyien veszik a fáradtságot és mellékelnek egy-egy lájkot, azaz tetszésjelet a világhálón látható fotóim mellé.

Mirjam egyébként a szépségről azt tartja, hogy a maga módján nagyon sok ember szép. Ezt a külső tulajdonságot a belső értékek erősíthetik tovább.

Herr Zotter csokoládét küldött Hat évvel ezelőtt Josef Zotter, az osztrák Zotter csokoládégyár tulajdonosa exkluzív édesség-összeállítást küldött Ausztriából a kurdi iskola két tanulójának, Faragó Mirjamnak és Máthé Erzsébetnek, valamint felkészítő tanáruknak, dr. Faragóné Wágner Kornéliának. A nem mindennapi meglepetést azzal érdemelték ki, hogy első helyezést értek el a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 7–8. osztályosok számára meghirdetett német nyelvi versenyén. A Die Schokolade témájú megmérettetésen egy-egy előre kijelölt csokoládégyárat kellett a tanulóknak bemutatniuk, így jutott a kurdi lányoknak a Zotter. A sikert követően dr. Faragóné Wágner Kornélia – aki egyébként a helyi német önkormányzat elnöke – e-mailben kereste meg a hírrel Josef Zottert, aki még aznap személyes hangvételű válaszlevélben gratulált, majd nem sokkal később a csokoládé-összeállítás is megérkezett a településre.

