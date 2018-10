A kísérletezés eredménye csak évekkel később derül ki

Magyarországon a pálinka és annak előállítása egyeduralkodónak számít a röviditalok piacán, mind fogyasztásban, mind vállalkozásban. Ezzel a trenddel megy szembe Szőke Lajos, a Gemenc Whiskey alapítója.

2009-ben történt balesete után kezdett el a szeszfőzés és kóstolás iránt érdeklődni. Elvégzett egy tanfolyamot, barátai pedig ezután folyamatosan nyaggatták, mikor kóstolhatják már meg végre a pálinkáját, illetve mikor kezd bele egyáltalán a főzésbe. Szőke Lajos azonban úgy érezte, hogy a tanultakat kicsit más formában szeretné kamatoztatni.

– Ma, Magyarországon bárki főzhet pálinkát, és főznek is. Én viszont, amikor körülnéztem, és rájöttem, hogy mennyire jó minőségű gabonát termelnek szerte az országban, és hogy mennyire adott minden a whiskykészítéshez, úgy határoztam, hogy másik irányba indulok el – mesélte. És így is tett. Grain whisky-t, azaz gabonawhiskyt készít, kukoricából, árpából, rozsból. Magyarországon egyedüliként. – Véleményem szerint hazánk nagyhatalom lehetne a whiskygyártásban, mert minden adott hozzá. Ugyanakkor itthon nincs hagyománya. Hát, meg kell teremteni! – teszi hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szőke Lajos szerint mindenki gyorsan szeretne pénzhez jutni, a whiskyhez viszont időre van szükség és sok munkára. – Nálunk minimum két évet érlelődnek a tölgyfahordókban, mielőtt bepalackoznánk, de némelyik típusnak ennél is több idő szükséges – mondta. Hosszútávon gondolkodik, vagy ahogy ő fogalmazott, két-háromszáz éves tervei vannak. Bár a türelem, a folyamatos tanulás és a kísérletezés már most is szolgál eredménnyel.

– Az első évben tizenegy hordóval készítettünk, mára valamivel több, mint kilencven hordónk van, a mi italunkat kínálják több budapesti, szekszárdi és bajai pincészetben, boltban, étteremben – mesélte. Rövidtávú tervei között pedig a bővítés szerepel, célja, hogy napi egy hordóval el tudjanak készíteni. – Egy hordó ugyan nem sok, de egy kétszáz napos szezonban ez már kétszáz hordó, na az már sok – mondta, majd megjegyezte, hogy körülbelül ötszáz hordóra lenne szüksége a folyamatos, kiegyensúlyozott ellátáshoz.



Szőke Lajos nem véletlenül beszél kétszáz napos szezonról. A whisky készítése sok körülménytől függ. Például a hőmérséklettől, hiszen az élesztő 5 és 30 Celsius fok között működik igazán, így az évet két szezonra osztotta, és ez körülbelül kétszáz napot jelent.

Szőke Lajos sokféle összetételben készített már whiskyt. Mint mondja, többnyire bátran, de vakon kísérletezik, mert az, hogy jó-e az adott összetétel, csak két év múlva derül ki.

Nyilván mint minden üzletben, itt is fontos a bevétel, de mégsem ez az elsődleges Szőke Lajos számára. Küldetésének érzi a whiskykészítés népszerűsítését. Ez lett a szenvedélye. Kifejezetten szívesen ad tanácsot, és örömmel veszi, ha hozzá fordulnak. Erre már volt is példa. Nem törekszik arra, hogy egyeduralkodó legyen, sokkal inkább szeretné megmutatni, hogy szakértelemmel, sok munkával és figyelemmel itthon is lehet jó whiskyt készíteni.