A kiváló diagnoszta tavaly vonult vissza

A technika és az orvostudomány mindig is érdekelte dr. Szily Ferencet. Nem csoda, hogy olyan pályát választott, ahol ez a két dolog találkozott: röntgenorvos lett. Sokan indultak el ezen az úton az elmúlt évtizedekben, de alighanem ő az egyetlen Magyarországon, aki közel hetven éven keresztül gyakorolta a hivatását. Véglegesen 2019-ben vonult nyugdíjba, az idei az első esztendő, amikor már nem jár be a megyei kórházba dolgozni.

Még 18 éves sem volt, amikor, 1943-ban amatőr rádiót készített. A háborúban ejtőernyősként szolgált, orosz hadifogságba került, s azt követően fejezte be Pécsen az orvostudományi egyetemet. Szekszárdon dolgozott 1952-től. Röntgen-főorvosként ment nyugdíjba hatvanévesen, de másnap ugyanúgy folytatta a munkát, egészen 94 esztendős koráig. Emellett követte a technikai haladást. Hosszú éveken keresztül fotózott, és megtanulta a számítógép használatát is, mégpedig profi módon. Pedig már alaposan benne járt a korban, amikor erre sor került; közel nyolcvanéves volt.

Kiváló diagnoszta hírében állt, kollégái a nehezen megítélhető esetekben mindig kikérték a véleményét, és elfogadták azt. Munkásságáért számos elismerésben részesült. Legutóbb, 2018 szeptemberében, a kakasdi Megyenapon vehette át a Bezerédj-díjat, a miniszterelnökséget vezető minisztertől, Gulyás Gergelytől.

Tolnán született 1925-ben dr. Szily Ferenc. A háború évei alatt kezdte tanulmányait a Pécsi Orvostudományi egyetemen, de csak 1952-ben fejezhette be. Közben három évig orosz hadifogságban volt. Édesapjától, vitéz Szily Ferenctől örökölte a vitézi címet. Később Szekszárdra költözött a család, a kórházban kaptak szolgálati lakást. Aranydiplomáját 2002-ben vette át Pécsen, 2001-ben, miniszteri dicsérő oklevéllel ismerték el a munkáját. Felesége nyugdíjas röntgenasszisztens. Két gyermekük van, fiuk építészmérnök, lányuk matematikus, csillagász és nemzetközi pingpongbíró.

Fotózás, mobilozás, netezés

A technika mindig nagyon érdekelte dr. Szily Ferencet. Fiatalkorában ezermesternek tartották. Rokonai, barátai, kollégái elromlott rádióit, tévéit, háztartási gépeit is megjavította. Igényes fotókat készített a családról és a tolnai tájakról, főleg a Holt-Dunáról. Villanyszerelő, tévészerelő, számítógép-szerelő sosem járt nála. Ért a modern eszközökhöz is, mobilozik, netezik. Az orvostudomány mellett a történelemben is rendkívül tájékozott. Sőt, a mezőgazdaságban is jártas. Kertjében évtizedeken át megtermelt mindent, amire a családnak szüksége volt. Magáról nem szívesen beszél, a szerény emberek közé tartozik.