A közös játék lehet a legjobb időtöltés 

A téli szünetben, ha a szülők is szabadságon vannak, az a legjobb, hogy együtt van a család. Ilyenkor jut idő a közös játékra.

A téli szünet jelentős része ünnepléssel, rokonlátogatással, vendégvárással telik. A gyerekek számára pedig az ajándékokon túl a várva várt pihenést, a szabadidőt jelenti ez az időszak. Akinek muszáj tanulnia, jó időbeosztással az iskolai feladatoknak is hamar eleget tehet, az olvasás és a sportolás pedig minden vakáció idején kívánatos. Ideális esetben szánkózni, hógolyózni is lehetne, de ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, amire nagy sansz van, akkor is érdemes naponta egy-két órát a szabadban tölteni. Lehet ez séta és kinti játék, az előrejelzések szerint pedig focizni, fogócskázni, biciklizni is lehet majd az erősen tíz Celsius-fok körüli hőmérsékletben.

Ha pedig átfáztunk, jöhet a benti móka. A rajzolás megunhatatlan, de még jobb, ha nem a hagyományos módon történik. Egészen megbolondíthatja az alkotás folyamatát, ha ahhoz nem a kezet kell használni. Fél lábon állva is mesterművek születhetnek, ehhez nem kell más, csak egy nagyobb darab, például csomagolópapír, és néhány vastagabb filc. A csemete, esetleg anya, apa is lábujjai közé vesz egy-egy filcet és már­is nekiláthatnak a munkának. Kis létszám esetén is szórakoztató a jó öreg szobor játék. Egy valaki kiáll a többiek elé, háttal nekik. A többiek pedig szabadon mozognak, egészen addig amíg meg nem fordul, mert akkor mozdulatlanná kell dermedniük. Akinek ez nem sikerül, az kiesik. Természetesen ott van még a számtalan társasjáték – például a méltán népszerű activity vagy monopoly –, na és a kártya, a malom, a sakk. A detektívjáték lényege, hogy elrejtünk néhány tárgyat a szobában, de úgy, hogy azért kilógjanak kicsit. A csemetének aztán ezeket a holmikat kell megtalálnia. Természetesen szükség esetén bevethetjük a hagyományos hideg, langyos, meleg, forró irányító szavakat is.

Ugyanakkor a háztartásban is számos olyan tevékenység van, amelyekben a gyerekek is tudnak segíteni, és ha megfelelően, játékosan közelítjük meg a dolgot, szívesen is teszik ezt. Vannak, akik egy-két napot szeretnének az otthoni környezetből kiszakadva eltölteni. Ők azok, akik a két ünnep közti időszakot, esetleg a szilvesztert is síeléssel, wellnessezéssel töltik. Sok szállodában – itthon és külföldön egyaránt – gondolnak a gyermekes családokra, és sok programot szerveznek a fiatalabb korosztálynak.

Aki nem utazik messzebbre, az is kirándulhat, beülhet a moziba. A fővárosban vannak olyan játszóházak, amelyek számtalan mozgásforma kipróbálására nyújtanak lehetőséget, de Pécsett planetárium, bábszínház várja a kicsiket, Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban pedig a két ünnep között ingyenes gyermek- mozi matiné, játszóház, illetve 30-án délután vidám, interaktív színházi előadás Kölyökszilveszter címmel. Gyerek évbúcsúztatót pedig bárki rendezhet otthon, csak némi fantáziára, gyermekeinkre és barátaikra, illetve türelemre van szükségünk hozzá.