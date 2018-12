A közösségbe való visszatérés a legjobb gyógyír és orvosság

A hét évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint hazánkban 490 ezer ember vallotta magát fogyatékkal élőnek. Világnapjuk alkalmából a megyei kórház néhány orvosa adott képet egészségügyi ellátáshoz jutásuk általános, illetve helyi lehetőségeiről. Mondandójukat Sefcsikné Dugár Éva kórházi lelki gondozó összegezte.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) adatai szerint az országban hozzávetőleg hatvanezer hallássérült él. Amennyiben a siketség hátterében lévő zavar a belső fülben van, csak hallókészülékkel, illetve cochleáris implantációval lehet segíteni. Ennek beültetésére földrajzilag legközelebb a PTE Fülészeti Klinikáján van lehetőség – közölte dr. Móricz Péter. A kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető főorvosa arra is felhívta a figyelmet, hogy a rehabilitáció szempontjából meghatározó a siketség kialakulásának ideje és felismerése. Legeredményesebb a beszédtanulás előtt két, két és fél éves korban elkezdett fejlesztés. Éppen ezért indult el országszerte kötelezően az újszülöttek műszeres hallásvizsgálata, ami pontos információt ad a hallási funkciókról, így az esetleges halláscsökkenésről.

Dr. Vastag Oszkár, a Szemészeti Osztály osztályvezető főorvosa tájékoztatása szerint a látássérülés több mint kilencven százaléka szerzett és csak tíz százalék veleszületett. A Magyarországon élő harmincháromezer érintett személy világtalanságának hátterében zömmel az időskori macula degeneráció és egyéb látóhártya megbetegedések állnak. Az ötven év fölöttiek csaknem egy százaléka vak! A főorvos a megelőzés szükségességét hangsúlyozta. Hiszen az érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség időbeni felismerésével, szakszerű gyógyszeres kezelésével lényegesen csökken a vakság kialakulásának eshetősége. Ezen kívül igen fontos az egészséges életmód, a megfelelő mozgás, táplálkozás, a dohányzástól való tartózkodás.

Az egészséges életmód természetesen nemcsak a látássérülések megelőzésében fontos, hanem általánosan szolgálja egészségünket, sőt a mozgássérülések egy részének elkerülését is segíti. Ez dr. Sima Ferenc, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosának számadataiból is kiderült. A 2004 óta működő osztályra az ellátottak mintegy negyven százaléka a stroke után kerül. A szekszárdi osztály főként elsődleges rehabilitációt lát el, az állapotfenntartást, stabilizációt többségében a dombóvári kórház megfelelő osztálya végzi. Szekszárdon törekszenek a betegeket előzetes felmérés után, közvetlenül az ellátó osztályról – neurológia, trauma, érsebészet – átvenni, de a háziorvosok a rendelőintézet reumatológiai, neurológiai szakorvosain vagy a mozgásszervi rehabilitációs ambulancián keresztül is kérhetik az osztályos felvétel elbírálását. A Balassa János Kórházban a rehabilitációs munka 2009-ben újult meg, korszerű technikával ellátott, fizikailag akadálymentesített, igényesen kialakított helyiségekben, kórtermekben zajlik, jól felkészült szakemberek segítségével.

Fogyatékkal élő embertársaink jelentős hányada értelmileg akadályozott. Magyarországon mintegy félszázezer értelmi fogyatékos ember él, túlnyomó részük bentlakásos szociális-egészségügyi intézetekben. Az érintettek intelligenciahányadosa alapján öt csoportot különít el a szakirodalom, az enyhe fogyatékosságtól az igen súlyoson át a nem vizsgálhatók csoportjáig. Ők nem betegek, értelmi akadályozottságuk egy állapot, de fejlesztéssel segíthetők.

Dr. Vendég Magdolna, a kórház Pszichiátriai Osztályának szakorvosa így fogalmazott: minden fejlesztés végső célja a lehető legnagyobb mértékű önkiszolgálásra, a lehetséges legönállóbb életvitelre való felkészítés. A kommunikáció és a szocializáció fejlesztése hozzásegíthet a közösségi életre való alkalmassághoz. Ebben a fogyatékossági csoportban szintén nagyon hangsúlyos a korai fejlesztés fontossága.

Magyarországon alapvető, bár olykor még csak elviekben vagy törvénykezésben megmutatkozó cél az esélyegyenlőség biztosítása a társadalmi élet minden területén – így az egészségügyi ellátásban is – a fogyatékkal élők számára. A szekszárdi kórház és rendelőintézet is törekszik akadálymentesíteni az egészségügyi ellátó egységeket. A néhány éve átadott H épület mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból akadálymentesített.

Az elmúlt időszakban felújított épületeknél – úgy mint C épület, rendelőintézet – ugyancsak figyeltek a különböző fogyatékkal élők igényeire. E munka folytatása elengedhetetlen, beleértve a megjelenést és tájékoztatást az internetes felületeken is. Hiszen a pontos információ jelentősen segíti a fogyatékkal élőt abban, hogy egyáltalán eljusson az orvosig.

Nem személyes probléma! A fogyatékosság az idevágó szakmai meghatározás szerint visszafordíthatatlan, élethosszig tartó következményekkel járó fizikai, pszichoszociális, vagy érzékszervi károsodás, funkcionális korlátozottság, a működőképesség korlátozódása. Nem betegség, hanem állapot, ami azonban megnehezíti, korlátozhatja az egyén személyes és közösségi életét, napi életvitelét, tanulását, munkavállalását, általában a mindennapi életben való részvételét. A fogyatékosság, még ha talán annak is tűnik, nem személyes probléma! Hanem emberjogi kérdés, kezelése társadalmi összefogást, kollektív felelősségvállalást igényel. Évforduló December 3-a a fogyatékos emberek világnapja. A világban és Magyarországon is egyre több figyelem irányul a fogyatékkal élőkre. Ezt az odafigyelést kívánja erősíteni a Tolna Megyei Balassa János Kórház is, az intézmény Tudományos Tanácsa ajánlásával a világnaphoz kapcsolódó, ismeretterjesztő cikkel.

