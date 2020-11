A legkisebb résen is bejutnak a poloskák

Eddig még soha nem látott mennyiségű poloska jelent meg az utóbbi napokban a lakásokban – panaszolják, jelzik a megye számos pontjáról olvasóink. Mint mondják, az elmúlt években is megkeserítették az őszi napokat a hívatlan vendégek, de idén még a tavalyinál is több a büdös bogár. Inváziójuk oka, hogy a hideg idő beköszöntével a poloskák megfelelő, száraz áttelelő helyet keresnek maguknak – ezért költöznek be előszeretettel a lakásba a barna színű márványpoloskák, csakúgy, mint a zöld vándorpoloskák.

Bár a szabadban is nagy számban megtalálhatók, de ilyenkor, a tél közeledtével, ahogy egyre hűvösebbé válik az időjárás, helyenként szinte elözönlik az otthonainkat. A legkisebb résen is bejutnak, gyakran csapatostól találkozhatunk velük a nyílászárók körül vagy a falakon.

Szakemberek szerint az utóbbi években tapasztalható tömeges megjelenésük annak következménye, hogy a poloskáknak természetes ellenségük nincs, illetve kedvező akklimatizálódásuk miatt remekül érzik magukat hazánkban.

– Elszaporodásuknak ezenkívül az időjárás is kedvez az utóbbi esztendőkben – csapadékos időben megtámadhatják penészgombák, ami a büdös bogarak pusztulásához vezet. Ez a veszély azonban nem igazán fenyegeti őket, hiszen egyre több a száraz időszak az utóbbi években – hangsúlyozzák a szakemberek.

Mint arról korábban már írtunk, elkészült Magyarország poloskatérképe. A Sokk a rovar felmérése szerint Baranyában a legnagyobb fertőzöttség a lakosságarányos észlelések alapján, de nem marad el sokkal tőle Tolna sem.

