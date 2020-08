A levendula a meszes, lúgos földet szereti

Kertekben, virág­ágyások között, szegélyeknél egyre népszerűbb a levendula, mely egyben gyógy-, fűszer,- és dísznövény is. A rómaiak hozták be Európába, de a legrégebbi feljegyzés szerint ősi Egyiptomig vezethető vissza.

Nyár vége felé, ahogy levirágzott, le kell vágni róla az elnyílt szárakat és ilyenkor érdemes szaporítani a növényt. A levendulát a legegyszerűbben feltöltéses bujtással és tőosztással szaporíthatjuk, de dugványozással, a francia levendula esetében pedig magról szaporítással is sikerrel járhatunk – írja a kerteszkedek.hu.

A fás részeket sose metsszük, mert erre érzékeny, viszont az elöregedett töveket egyszerűen tudjuk ifjítani feltöltéses bujtással, de itt nem vágjuk vissza a hajtásokat, hanem egyszerűen feltöltjük földdel. Ehhez mindig vágjuk vissza a levendula szárát, hogy sok új sarjat neveljen, és teljesen kupacoljuk fel földdel a tövet. A nyár folyamán többször is töltsük fel, ősszel pedig bontsuk le, és a legyökeresedett hajtásokat vágjuk le.

Nagyon fontos szabály, hogy csak egészséges növényről szaporítsunk. A növény lágy részénél késsel vagy ollóval metsszük le a hajtást, körülbelül nyolc centit. A hajtás végéről szedjük le az alsó leveleket. Az előkészített, földdel feltöltött ültetőtálcába dugjuk. Ültetés után alaposan öntözzük be, de arra figyeljünk, hogy ne álljon vízben, mert rohadásnak indul a növény. A levendula a meszes, lúgos, tápanyagokban szegény földet szereti. Táp­oldatozni felesleges, nem is ajánlott. A földjébe kavicsokat keverjünk, ettől jó vízáteresztő lesz a talaj. Kevés meszet is tehetünk az ültetőgödör aljába, ez lúgosítja a talajt. A levendula bár szárazságtűrő növény, de ebben a nyári időszakban ne hagyjuk kiszáradni a földet.

Cserépbe is ugyanúgy kell ültetni a növényt, mint a szabadban. Mivel a levendula sekélyen gyökerezik, nincs szüksége magas cserépre, viszont oda kell figyelni a megfelelő átmérőre, hogy a kifejlett növény elférjen benne. Figyeljünk arra is, hogy rengeteg napfényre van szüksége.

Illóolaja értékes, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, nyugtató hatású.

Borítóképünk illusztráció