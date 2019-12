A magányosoknak lelkileg is fel kell készülni az ünnepekre

Ma is általános jelenség, hogy a legtöbb családban a megszokott protokoll szerint esnek túl az év végi ünnepeken: a töltött káposzta, a halászlé mellett nem kíváncsiak magányos, egyedülálló rokonaikra, barátaikra.

Az egyedülállók, magányosan ünneplők manapság is gyakran a társadalom peremére szorulnak, még akkor is, ha köztudottan nyitottak egy-egy boldog, kiteljesedett, szereteten alapuló párkapcsolatra, akár családalapításra. Ehhez nyújtanak segítséget számukra a társkereső irodák. Ám sokukat elijesztheti, hogy a regisztrációnál feltétel az őszinteség és a nyitottság, hiszen leendő társuk a valódi külsejükre, gondolataikra, érzéseikre kíváncsi.

A közelgő ünnepek azonban sokakat ismét egyedül találnak majd. Azokat, akik a karácsonyt, az év végét család nélkül, magányosan töltik, a szakemberek már most igyekeznek felkészíteni erre.

Egyedül az ünnepen

A megyei párkapcsolati iroda vezetője, Mármarosi Melinda szerint először is el kell tudni fogadni, hogy valószínűleg idén sem lesz tömeges a barátok, ismerősök invitálása a családi karácsonyokra. Ám az önsajnálatot mindenképpen érdemes kerülni.

– Nyugodtan el lehet utazni valamelyik közeli helyre vagy országba, busszal, autóval, ahogy jól esik. Amellett egyedül is lehet karácsonyfát állítani, egy jót főzni, finom forralt bort inni, vagy moziba, színházba menni. Érdemes tudni, hogy általában alig van ideje valamire az embereknek, a boldog párkapcsolat elérése ezért szorul háttérbe. Vannak olyan ügyfeleink, akik kiemelkedőek a munkájukban, sikeresek, de nincs magánéletük – mondta lapunknak Mármarosi Melinda, aki szerint egyedülállónak, társtalannak lenni, a családtól távol élni egy olyan állapot, amelyet a Magyarországon a társadalom hosszú évtizedek óta nem fogad el.

Családban sem mindig jobb

Az ünnepek ugyanakkor nem csak az egyedülállókat érintik mélyebben, de azokat is, akik boldogtalan kapcsolatban, hazugságok között élnek. Gyakori, hogy éppen ezért ez az „ünnepi” időszak a krízis jegyeit viseli magán.

– Rengeteg a hazugság, az együtt élő emberek gyakran nem tudnak egymás dolgairól, nem élik meg a mély érzelmeket, fogalmuk sincs, mi van a másikkal. Évtizedekkel ezelőtt még a szomszéd is jobban tudta, milyen emberek mellett él, most már mindez nem igaz. Az viszont igen, hogy sok pár nem befelé, hanem kifelé éli meg a kapcsolatát, így tévesen élnek le egymás mellett akár egy egész életet is, csak azért, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Sok nagycsaládos embernek gyakran kényszer az ünnep, tehát onnan nézve, nekik sem jobb az életük, mint a magányosoknak – mondta Mármarosi Melinda.

Társtalálás az interneten

A Tolna megyei társtalálási statisztikákról elmondta, még mindig jellemző, hogy nagyon sok az érdeklődő, telefonáló, többnyire a 35-65 éves korosztályból, megfontoltak a regisztrálók az előző sikertelen párkapcsolatuk, kudarcaik miatt, ők előtérbe helyezik a szakmai, személyes segítséget az irodában.

A 20-30 éves korosztály többnyire az online világban próbálkozik, és sajnos sok esetben ők is tévutakra lépnek. Akik az online társkeresőt választják, azoknak is fontos lenne, hogy szakmai felkészítést kapjanak. Fontos, hogy a társkereső milyen típusú oldalra regisztrál, ahogy a fénykép választása, és az is, hogy önmagáról milyen szöveget tesz közzé.

– Az online világban is meg kell tanulni viselkedni. Az ügyfeleket abban is segítjük, hogy milyen kérdéseket érdemes feltenni a kiválasztottjuknak, mit nem szabad megkérdezni tőle az első néhány randin, valamint viselkedési, öltözködési tippeket is adunk a számára – mondta a szakember, hozzátéve, egyetlen egyedülállónak sem szabad értéktelennek éreznie magát, vagy keserűen élnie a mindennapjait. Világszinten is jellemző, hogy az emberek nagyobb százaléka az interneten próbál párt találni, sajnos gyakran a házasságuk, párkapcsolatuk mellett is. Ezért sikeresebb egy személyes kapcsolatot ápoló társkereső iroda, ahol szakmai segítséget kapnak az ügyfelek.

Rosszul választottak

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az intimitás csak a testiséget jelenti, pedig fontosabb a lelki közelség és az, hogy a felek merjenek beszélni önmagukról. Ha ez elmarad, akkor előfordul, hogy az egyedüllét félelme miatt olyan társ mellett kötnek ki, aki nem hozzájuk való, emiatt pedig elromolhat, akár tönkre is mehet az egész életük. Ugyanis gyakori, hogy ilyen esetekben a nők nem mernek önmaguk lenni, öltözködni, a kedvenc ételeiket enni, visszafogják magukat, ha a választottjuk családjába kerülnek, és azonnal alkalmazkodnak az ottani elvárásokhoz. Megtapasztalhatják a kapcsolaton belüli elmagányosodást, a megcsalásokat, de még a bántalmazásokat is, nem beszélve a szenvedélybetegségek túlzásba viteléről, ami szintén előfordul.

– Azok, akik meghitt kapcsolatban élnek, bármilyen időszakban kitartanak egymás mellett, jóban-rosszban együtt vannak. Akiknek rossz a kapcsolatuk, azokra jellemző, hogy az ünnepekkor belemenekülnek az alkoholba, a szórakozásba, majd utána alig várják, hogy visszamenjenek dolgozni – mondta Mármarosi Melinda.