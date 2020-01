A mozgás és a napfény hatásos lehet a téli depresszió ellen

A madarak délre vonulnak, az emlősök egy részének ott a téli álom, de az embernek nincs más választása, magának kell megküzdenie a hideg évszak negatív hatásaival. A skandináv országokban tradicionálisan megfigyelhető nagymértékű alkoholfogyasztás egyik gyökere valószínűleg éppen a hosszú téli sötétség.

Az úgynevezett téli depresszió kifejezés alig két évtizede került be a köztudatba. Ma már valódi betegségnek tartják, amely diagnózist és gyakran kezelést igényel. Hazánkban az emberek többsége ezt hangulatingadozásként éli meg.

A nyomott hangulatot sokan összekeverik a depresszióval, pedig nagy a különbség a kettő között, mondta Király Gabriella klinikai szakpszichológus, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Az előbbi a legtöbb embert érinti, a hangulatingadozás a szürke, téli napokon teljesen normálisnak számít.

A depresszió viszont a reményvesztettséggel, ingerlékenységgel, lehangoltság érzésekkel társul, és ez az emberek 2-4 százalékát érinti, mondta a szakember. Amikor valakinek már a napi tevékenység elvégzése is nehézségekbe ütközik, nincs kedve felkelni, dolgozni, bezárkózik, nem beszél senkinek a gondjairól, ott már nagyobb baj van. Ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni.

A kutatók azt feltételezik, hogy a lehangoltság ezen formái a melatonin hormon fényhiány okozta túltermelődésével hozhatók összefüggésbe. Ezért az egyik legelterjedtebb módszer téli depresszió ellen a fényterápia. Örömforrásról is lehetőleg gondoskodni kell, mégpedig a kalóriadús ételek fogyasztása helyett például egy jó könyvet vagy zenehallgatást ajánlanak. Ajánlatos többet társaságba járni a szokásosnál, közös családi-baráti programokat szervezni, kirándulni, sportolni. Különösen jó az úszás, de a hosszú séták is igen jó hatásúak.

Biokémiai változások a háttérben

A téli depresszió mögött biokémiai változások állnak. A rövidebb nappalok, a napsütéses órák számának csökkenése a szerotoninszint csökkenéséhez , a melatonin mennyiségének emelkedéséhez, és az említett tünetekhez vezet. A téli lehangoltság nem csak a felnőtteket, de a gyerekeket is érinti, mondta dr. Gonda Mária gyermekorvos. Igyekezzünk velük is minél több időt tölteni a szabad levegőn, különösen napsütésben. Fontos a vitaminok és ásványi anyagok, a fehérje bevitele, a szénhidrátok és a zsír csökkentése. Igyekezzünk napi ritmusunkat szabályozni, biztosítsunk időt a sport mellett a megnövekedett alvás­igényre is. Törekedjünk a feszültségek oldására, ebben segíthetnek a természetes feszültségoldó szerek (citromfű, orbáncfű, gyömbér) fogyasztása is. A fényterápia alkalmazása jótékonyan hat. Ha önerőből nem sikerül változást elérni, kérjük szakember segítségét.