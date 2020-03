Megváltoztak a női és a férfi szerepek, és ezzel együtt a párkapcsolatok is. Többek között erről is szó volt Heilmann Ágnes klinikai szakpszichológus nőnapi előadásán.

Mitől nő a nő 2020-ban? Ezzel a címmel tartott előadást nemrég Heil­mann Ágnes klinikai szakpszichológus Bogyiszlón. A zömében – de nem kizárólag – hölgyekből álló hallgatóság megtudhatta, hogy nincs univerzális, mindenkire egyformán érvényes válasz, a kulcs ugyanis az önismeret, amely segít az egyénnek abban, hogy tudja, mitől érzi magát jól nőként, férfiként.

A bevezetőben hallhattak az érdeklődők a nemi identitás kialakulásáról, amely már egészen kicsi gyerekkorban elkezdődik, és hatással vannak rá a környezet visszajelzései, a családi minták. Napjainkra a nők számára multifunkcionális szerepkör alakult ki: legyen anya, feleség, szerető, munkaerő, barát, társ. Ennyi kihívásnak azonban nem lehet egyszerre, százszázalékosan megfelelni – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy nemcsak a női, de a férfi szerepek is megváltoztak, és ezzel együtt a párkapcsolatok is.

A fiatalok nehezebben szánják rá magukat az elköteleződésre, az önállósodásra. Ennek hátterében többek között az elhúzódó tanulási időszak, a rengeteg információ nyújtotta szabadság van, és az otthon kényelme, ami miatt könnyen gyermeki státuszban ragad a fiatal felnőtt. A kapcsolatok változását eredményezi a hagyományos és a modern értékrend szembenállása is. Egyik azonban nem zárja ki a másikat, inkább a kettő közti átmenet az ideális. Előbbi ismerős, ez által biztonságot ad, utóbbi a nemi szerepek átalakulását hozza magával, például a férfiak nagyobb arányú bevonását a család életébe, a pici gyermekkel való foglalkozásba.

Fontos kérdés volt az előadás során, mikor válik egy nő anyává. Heilmann Ágnes kiemelte, hogy ezt nem csupán a szülés teszi, hanem egy jóval hosszabb fejlődési folyamat, amely már kisgyermekkorban elkezdődik. Elmondta, hogy a nőiséget, az anyaságot több tényező is befolyásolja. Például az, hogy milyen kapcsolat alakult ki csecsemőkorban az anyával. A kisgyerekkori visszajelzések, majd az első szexuális élmény is befolyással bírhat, illetve az is, mit üzen a család a nőiségről, az anyaságról.

Heil­mann Ágnes azt is elmondta, hogy a várandósság ideje alatt – nem tudatosan ugyan, de – aktiválódnak a saját csecsemőkori és gyermekkori emlékek. Azt pedig kutatások bizonyítják, hogy a férfiakban is hormonális változásokat idéz elő a párjuk terhessége, ami a gyermekhez való kapcsolódást is segíti. Egy felmérés eredményét idézve arról is beszélt, hogy a megkérdezettek 67 százaléka szerint szükség van gyerekre a boldogsághoz, fontos azonban tudni, hogy egy kisbaba érkezése próbatételt jelent a pár számára. Míg a férfi élete jó részt ugyanúgy megy tovább, a nőé megváltozik. Aszimmetrikus helyzet alakul ki a szülők között, amely az anyát érintő depresszióig is fokozódhat. Több európai országban már van lehetőség arra, hogy az újszülött megérkezése után az apa is hónapokig otthon legyen, ami pozitív hatással van a pár és az egész család életére.

Olyan nőkről is szó volt, akik valami miatt egyedül vannak, például azokról, akik nem szeretnének gyereket. Az önismeret ez esetben is fontos, hogy az ember felismerje, mit szeretne, ezt fel is vállalja, és nem szül csak azért, hogy megfeleljen a külső elvárásoknak.