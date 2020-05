A nyár már szöszöl, a nyír pedig még virágzik

A tölgy, a nyír és a platán pollenkoncentrációja közepes mennyiségben található meg a levegőben, a tölgyé helyenként elérheti a magas szintet, ezeknek a növényeknek a virágpora tehát allergiás reakciót válthat ki. A legutóbbi adatok szerint néhány nappal ezelőtt Szekszárdon a nyír okozhatott ilyen gondot.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója szerint a kőris virágpora jellemzően közepes, a fűz, a juhar, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a gyertyán pollenje alacsony–közepes koncentrációban lehet jelen. A kevésbé jelentős allergén virágporok közül az eperfafélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes, illetve a magas, a fenyőféléké, a bükké és a dióé a közepes tartományban alakul.

Országszerte megjelentek a pázsitfűfélék pollenszemei a levegőben, koncentrációjuk a következő napokban egyre több helyen elérheti a tüneteket okozó szintet. Az erre érzékenyek készüljenek fel a várható tünetek megjelenésére és még azok megjelenése előtt kezdjék el a gyógyszeres kezelést.

Az elmúlt napokban már láthatóvá váltak a „nyárfaszöszök” is. Ezek a nyárfa magjának szél által történő szállítását elősegítő úgynevezett repítőszőrök. A közhiedelemmel ellentétben viszont nem allergén, áll a tájékoztatóban. Ebben az időszakban az allergiás tüneteket elsősorban a most virágzó tavaszi fák pollenszemei válthatják ki, közülük is legfőképpen a nyír és a platán.

A beszámolóból az is kiderül továbbá, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad.