A nyári esküvők átszervezését még nem kezdték el

Az esküvői főszezon még odébb van, de már most is volt példa megyénkben halasztásra. Jellemzően az egyébként is kisebb létszámúra tervezett esküvőket tartják meg ezekben a hetekben.

Az esküvőket és a lakodalmakat is érinti a vírusveszély miatt kialakult helyzet. A főszezon ugyan még odébb van, de már most is volt példa lemondásokra, időpont-áthelyezésekre, átszervezésre.

Úgy értesültünk, hogy Kakasdon a veszélyhelyzet kihirdetését követő hétvégén tartottak volna egy több mint százfős lagzit, így a pár változtatásra kényszerült. Mint megtudtuk, a polgári szertartás Szekszárdon, a Művészetek Házában lett volna, de ott száz résztvevő alatt sem vállalták volna. Megoldásként kínálkozott, hogy Kakasdon összeadják a párt – ez esetben el lehetett volna tekinteni attól, hogy az esküvő előtt harminc nappal bejelentkezzenek –, ehhez azonban a vendégek számát száz alá kellett volna szorítani egyik napról a másikra. A pár ezért inkább egy későbbi időpont mellett döntött.

Kakasdról azt is megtudtuk, hogy májustól több foglalás is van a Faluházba nagyobb lakodalmakra, de több változtatás eddig nem volt.

Bogyiszlón szintén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy május elején lenne az első idei lagzi a művelődési házban, de a pár egyelőre kivárja, miként alakul a járványhelyzet. Az esküvők és más rendezvények szervezését megvalósító szekszárdi Amaryllis étterem részéről arról számoltak be, hogy volt olyan lakodalom, amely elmaradt, májusig pedig átütemezték a továbbiakat. A későbbi, júniusi, júliusi menyegzőket viszont még nem szervezik át a párok.

Dombóváron elmondták, hogy egyelőre nem volt lemondás az anyakönyvvezetőnél, a nagyobb létszámú esküvőket ugyanis nyárra időzítik a házasulandók, kisebb létszámú pedig lesz is a közeljövőben.

Hasonlóakat mondtak el Pakson is, ahol a bevezetett korlátozás alapján kizárólag a pár, a két tanú és az anyakönyvvezető lehet jelen a szertartáson. A visszamondások most még ott sem jellemzőek, inkább az, hogy egy-két héttel elhalasztanak olyan esküvőt, amelyet valamilyen okból mindenképpen most szeretne megtartani a pár. Bejelentkezések jelenleg inkább a nyár végére vannak, és arra is számítanak a paksi polgármesteri hivatal anyakönyvvezetői, hogy bár máskor is elő szokott fordulni, hogy egy napra több, akár négy-öt esküvő is esik, most több ilyen hétvége lehet az átszervezések miatt.