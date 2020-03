A nyugdíjasoknak is fontos a divat, de egészségük lényegesebb

Utánajártunk, milyen életmódbeli tippek, divat foglalkoztatja az idősebb korosztályt.

A pincehelyi Vörösmarty Mihály Nyugdíjas Klub elnökétől, Ács Józsefnétől megtudtuk, a tagjaikra nem jellemző, hogy újabbnál újabb ruhákra költsék el a pénzüket. Amikor keddenként találkoznak, a megszokott kis dolgaikat veszik fel.

– Az igazság, hogy nem vagyunk már fiatalok, én például már elmúltam hetvenkét éves. Néha Tamásiban, a piacon vásárolunk igényes, butikos jellegű ruhákat vagy a kínai boltokban válogatunk – mondta az elnök. Azt is elárulta, fontos számukra, hogy a koruknak megfelelő színeket és fazonokat válasszák. A hétköznapokon a szövetruhákat kedvelik. Az élénk színeket mindegyikük szereti. A közös időtöltések során gyakran megcsodálják egymás blúzait, ingeit, ruhaválasztásait. A cipőik kényelmesek, nyáron szeretnek szandált, papucsot hordani. Rendszeresen fellépnek, a színpadon viszont – a régi hagyományok szerinti – modern selyemszoknyát, hosszú csipkés blúzt, fellépőcipőket viselnek.

Fontos számukra a frizura, ezért gyakran járnak fodrászhoz. Az elegendő mozgásra a napi rutinjaik során is odafigyelnek. A sétálás rendszeresen jelen van az életükben, de nehézséget okoz a számukra, hogy edzettek legyenek. Ahogy Ács Józsefné elmondta, leginkább azért imádkoznak, hogy meg tudjanak tenni elegendő lépést az egészségükért. Ha például bicikliznek, akkor pedig azért mondanak el egy-egy imát, hogy a fel- és leszállásnál ne legyen probléma.

A pincehelyi nyugdíjasklubnak tizennégy tagja van. Az egészségük megtartásában az orvosokra hallgatnak, betartják, amit javasolnak a számukra, mert minél hosszabb ideig szeretnének az unokáik mellett lenni. A korosztályukra jellemző, hogy a saját betegségeiktől függően étkeznek.

– Elég sok az egészségügyi problémánk, és az ahhoz kapcsolódó diétákat nehéz betartani. Általában kerüljük a cukrot és a zsíros húsokat. Van, akinek közülünk kimondottan száraz húsokat kell fogyasztani, ezért a felvágottak, a virsli gyakran szerepel az étrendjükben, bár már kissé unják. Nincsenek köztünk túlsúlyosak, csak kis mértékben étkezünk egészségtelenül – mesélte Ács Józsefné.

Egy másik tolna megyei nyugdíjasklub vezetőjét is faggattuk. Dávid Kálmán tizenkilenc éve vezeti az őcsényi Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesületet. Mint megtudtuk tőle, jelenleg nyolcvanhét tagjuk van, hatvanegy nő és huszonhat férfi.

– Halkan mondom, de megöregedtünk, sok köztünk a nyolcvan év fölötti. A bűnmegelőzés a legfontosabb a számunkra, azután pedig az egészségünk megőrzése. A divat, az egészséges életmód, testmozgás, fogyókúrás tippek csak ezek után jönnek – mondta, hozzátéve, azért a klub hölgytagjait nem kell félteni attól, hogy ne lennének divatosak. Évente kétszer tartanak nagyszabású bált, ahol a hölgyek csinosan jelennek meg, olyannyira, hogy bál szépét is választanak közülük. A hétköznapokon változatosan, az évszaknak megfelelően öltöznek. Sok éve kialakított stílusuk van, jellemzően régi ruhákat viselnek. Az anyagi lehetőségeik miatt ruhatárukat a turkálókból szokták megújítani.

– Az ápoltságra nagyon ad mindenki, a haj mindig rendezett, a korosztályunknak megfelelően vagyunk divatosak. Ebben a korban a fogyókúra már nem igazán foglalkoztatja a tagjainkat, az egészség megőrzése viszont annál inkább – tette hozzá Dávid Kálmán.

A felesége a nyugdíjasklub elnökségének tagja, gazdasági vezetője. Ő azt mondta, nincs az öltözködésre vonatkozóan kimondatlan, íratlan szabályuk. A nyugdíjasklub tagjainak egyéni az ízlése, és az a meghatározó.

– Benne vagyunk a korban, az aktuális divat nem foglalkoztat bennünket. Közülünk a szegényebbek régi, húszéves ruháikat viselik. A fiatalabbak rendszeresen járnak fodrászhoz, általában a rövid haj, a kényelem, a jól ápoltság a divat. Én már hetvenen túl vagyok, hat unokánk, dédunokánk van, nem érek rá megöregedni – mondta Dávid Kálmánné, hozzátéve, a fogyókúra csak kevesek életében van jelen. A tagjaik, köztük ő is, általában spontán, nem tudatosan veszítenek súlyt. A testmozgásra ők is odafigyelnek.

– Mi a férjemmel minden este körbesétáljuk a falut. Sok nyugdíjas klubtagunk jár senior táncolni, zumbázni, amikor arra lehetősége van. Az egészség az igazán fontos, hogy az unokákat még sokáig tudjuk segíteni, nevelni – hangsúlyozta Dávid Kálmánné.

Az idősebb generáció elfogadja a fiatalok tanácsait is

– Az édesanyám példájából tudom, hogy az időseknek már nincs szükségük annyi ruhára, általában elég az, amivel rendelkeznek. Ugyanakkor szívesen egészítik ki a ruhatárukat egy-egy jó minőségű darabbal, amit például a gyerekeik vásárolnak nekik. Az idős korosztály tagjainak már van ideje magával foglalkozni. Ezért az is gyakori, hogy minden héten fodrászhoz mennek, mert ha maguk festenék a hajukat, ahhoz már túl sokat kellene hajolgatni – számolt be tapasztalatairól egy középkorú olvasónk, akinek idősek a szülei.

Van, aki arról számolt be, hogy a divat, az életmód, az öltözködés területén az idősebb korosztály valóban hallgat a gyerekeikre. Így nem csak az internetről, hanem tőlük is értesülnek például egy-egy népszerű divathullámról vagy életmódbeli tippről. Természetesen olyan idős emberek is akadnak, akik meggyőzhetetlenek például a jól megszokott ruha- és hajdivat tekintetében.