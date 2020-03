Pozitívumot kell keresni ilyenkor is

Kizökkentette a családokat a hétköznapok menetéből, hogy a veszélyhelyzet miatt sokan otthoni munkavégzésre kényszerültek, illetve az óvodák, az iskolák is bezártak. Az ezzel járó lelki tényezőkről Heilmann Ágnes klinikai szakpszichológust kérdeztük.

A mindennapi rutin megváltozása, átírása nagy váltást jelent, melyhez alkalmazkodni kell – mondta Heilmann Ágnes klinikai szakpszichológus. Hozzátette: a váltás, a változás, még ha látszólag pozitív előnyökkel is bírhat – például tovább lehet aludni – elindít olyan pszichés folyamatokat, amelyek a krízis- és a veszteségélményhez hasonlíthatnak. Ezek idővel aktivizálódnak, hiszen nemcsak a mindennapos szokásokat kell megtörni, hanem el vagyunk szakítva a kollégáktól, a diáktársaktól, a barátoktól, ismerősöktől, a bevált rutintól. Minden, ami a megszokottól eltér, bizonytalanságra utal, a bizonytalanság érzése pedig fokozza a szorongást. Arról nem is beszélve, hogy a bezártság és a négy fal között ülés a szabadság elvesztését, de legalábbis egy erőteljes korlátozást von maga után, ami a mai ember alacsonyabb frusztrációs toleranciája okán „megőrüléshez” vezethet.

A hosszas összezártság próbára teszi a családi kapcsolatokat is. Ez egyrészt abból fakad, hogy a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodás nem mindig zökkenőmentes, másrészt, ha vannak konfliktusok – mégpedig mindenhol vannak –, az összezártság révén könnyebben felszínre kerülhetnek, vagy épp mélyebben eszkalálódnak. A járványhelyzettel együtt járó összezártság egyfajta krízis. A krízishelyzetben való működés és annak kimenetele pedig nagyban függ az egyén megküzdőképességétől, valamint attól, hogy mennyi erő és milyen szintű érzelmi tartalék köti össze a kapcsolatokat.

Mindennek több kimenetele is lehet: a bizonytalanság, a krízishelyzet, és a járvány szülte események közelebb hozhatják a családtagokat a „bajban összekapaszkodunk” hozzáállás révén, illetve azáltal, hogy a család megpróbál újra összecsiszolódni. Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy az összezártság miatt tovább fokozódnak az indulatok, vagy még jobban elidegenednek egymástól a felek. Ez az időszak különösen nehéz és embert próbáló lehet egy beteg hozzátartozó mellett, a határokat feszegető kamaszok, az állandó ingerkereső gyerek esetén, vagy akár bántalmazó családi kapcsolatokban.

A lehetséges kezelési stratégiákról Heilmann Ágnes elmondta, hogy még ha nem is könnyű ebben az időszakban megtalálni a pozitívumot, mégis meg kell próbálni. Mi az, amit profitálhat az egyén vagy egy család, egy közösség a jelen helyzetből? Gondoljuk végig, mik azok a dolgok, amelyek a rohanó hétköznapok során feledésbe merülnek, vagy hátrébb kerülnek. Itt az idő például elolvasni a polcra felrakott könyvet, elővenni egy társasjátékot, kártyázni a gyerekekkel, a takarékosság elve alapján főzni és sütni a nagymamáink receptje alapján, leltározni, vagy épp házimunkát végezni. De azok, akik még ennél is bátrabbak, használhatják ezt az időt arra, hogy szembenézzenek önmagunkkal. Átgondolhatják az életüket, az érzéseiket, a vágyaikat, a szokásaikat. Mi fontos számunkra és mi elhagyható? Mindezek alapján úgy tekinteni erre az időszakra, hogy mit adhat számunkra és milyen felismerésekkel lehetünk gazdagabbak, akár személyes életünk kapcsán is.