A pszichológus is felelős a páciens gyógyulásáért

Olvasónk azzal fordult hozzánk, hogy sosem hallani olyan esetekről, amikor a pszichológusok, pszichoterapeuták hibáznak, és felelősségre vonnák őket ezért. Mint kiderült, ha nem a szakma szabályai szerint járnak el, igenis lehet bejelentést tenni.

Arról rendre olvasni, hogy ha az orvosok, ápolók hibáznak, annak következménye van, írja olvasónk. Majd folytatja azzal, hogy ezzel szemben sosem hallani olyan esetekről, amikor a pszichológusokat, pszichoterapeutákat vonnák felelősségre. Szerinte a magyar fizetésekhez képest elképesztően drágán számolják az órabérüket.

– De mi van akkor, ha nem kapunk semmit a pénzünkért? Kinél lehet panaszt tenni? – kérdezi.

A témában megkerestük Kitanics Márk pszichológust, aki elmondta, ő maga is tett már feljelentést. Pszichoterápiát ugyanis csak megfelelő végzettséggel alkalmazhat szakember, önmagában még a pszichológiai tanulmányokról szóló oklevél sem elég. Arról is beszélt, hogy ugyan pszichológus kamara nincs, ám a klinikai szakpszichológusok a Magyar Orvosi Kamarához tartoznak, így ellenőrizhetők.

Úgy etikus egyébként, hogy a végzettségről szóló dokumentumot a szakember elhelyezi a magánpraxisa falán, az erre irányuló kérdésre pedig egyenesen felel. Ha egy pszichológus azt ígéri, hogy száz százalék, hogy megoldja a nála jelentkező problémáját, illetve csak hümmög, minden alkalommal, és nem ad „házi feladatot”, az nagyon nem jó. A mai terápiák ugyanis dinamikusak, tevékenységre ösztönzik a pácienst.

– A viselkedésnek sok változója van. Ha valaki le akar szokni az alkoholról, elmegy egy elvonóra. Ott védett közegben sikerül megállnia, hogy ne igyon. Majd visszatér oda, ahol alkoholista lett. Ez a külső változó – mondja Kitanics Márk. Más példát is hozott: eszerint, ha valakit megműtenek, de otthon két naponta át kell kötöznie a sebét, és be kell adnia magának egy véralvadásgátló injekciót, de ő ezt elmulasztja és meghal, az orvos nem hibáztatható. A betegnek is motiváltnak kell lennie. És nem szabad türelmetlenkedni, hiszen öt évnyi pánikbetegséget két találkozóval nem lehet meggyógyítani.