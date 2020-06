A sárpilisi strucc gyorsan rácsap a csillogó holmira

A strucc falánkságáról szóló hírek megfelelnek a valóságnak. Ezt pontosan tudja Kubanek Dávid, aki havonta nagyjából két tonna eleséget áldoz jó étvággyal rendelkező afrikai madarainak. Sárpilisi farmjának két kifutójában összesen ötvenhét strucc éli világát, természetesen haszonállatként.

Kubanek Dávid azt tanácsolja, hogy csillogó tárgyakkal, úgy mint nyaklánc, karkötő, ékköves fülbevaló, ne hajoljunk közel a madarakhoz. Ugyanis kiváltképp vonzódnak minden iránt, ami fényes. Bár csőrük erős, csípésük emberre nem veszélyes, de zsákmányként megszerzett napszemüvegünk bánhatja a barátkozást. A sárpilisi vállalkozó, jóllehet még fiatal ember, már sok mindennel foglalkozott. Aranykalászos gazdaként a mezőgazdaság, azon belül elsősorban az állattartás iránt vonzódva nemrég úgy döntött, hogy pályázati lehetőséggel élve struccfarmot hoz létre birtokán.

– Afrikai fekete nyakú, valamint namíbiai és zimbabwei kék nyakú fajtákat hozattam – kaptunk pontos meghatározást az állatokról. – Egy hónapos korukban érkeztek hozzám, most már hét és nyolc hónaposak. Nagyjából tizenhárom hónapos korukban érik el a vágósúlyt.

Mert, hogy kétségeink ne legyenek, ezek a madarak bizony gasztronómiai csemegeként végzik, elsősorban valahol Nyugaton. Azért nem nálunk, mert bár húsa kifejezetten egészséges, az a hazai vásárlóközönség többsége számára drága mulatság lenne. Egyébként egy-egy példány pedig akár százharminc kilogrammra is felhízhat. Az már ráadás, hogy húsa mellett szinte minden porcikája – bőre, tolla, csontja – hasznosítható.

– Takarmányozás tekintetében hasonlatosak az összes többi szárnyashoz – folytatta a szakmai kalauzolást Kubanek Dávid. – Amikor kicsik, indítótápot, valamint csekélyebb mennyiségben lucernával dúsított gabonát is kapnak. Növekedési időszakukban nevelőtápot, valamint szemes gabonát és lucernát kapnak, de teszek nekik csonterősítőt és vitaminokat is. Ebben a szakaszban képesek hetente tíz centimétert is nőni.

A strucc az egyik leghatékonyabb fűnyíró és mindenféle gyomnövényt bekebelező biológiai konstrukció. A dús fűvel benőtt, körbekerített, hétszázötven négyzetméteres kifutót két-három nap alatt szó szerint a földig legelték. Trópusi mivolta ellenére, elérve a három hónapos kort, már képes átvészelni a hazai, hidegebb időszakot is. A meleget azért nyilván jobban kedveli, csakhogy ekkor a jó étvágy mellé kiapadhatatlan szomjúság is társul. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a strucc-csapat naponta összességében akár háromszáz liter vizet is képes leengedni a torkán.

Borítóképünkön: Kubanek Dávid szemlélteti, hogy madarai mennyire vonzódnak az ékszerekhez