A százhuszonöt éves templomért adtak hálát a kölesdiek

Hálaadó istentiszteletre gyűltek össze a kölesdiek nemrégiben az evangélikus templomban. Az épület felszentelésének százhuszonötödik évfordulóját ünnepelték.

A kölesdi evangélikus templom százhuszonöt éves. Ezt ünnepelte a gyülekezet úgy két hete. Gáncs Péter nyugalmazott püspök a templom építés nehézségeiről, a bukkanókról beszélt, és arról, milyen áldozatokat hozott a gyülekezet. A kölesdi evangélikus templom 1893-ban épült. Francsek Imre budapesti építész, „királyi mérnök úr” terveit 1892-ben fogadta el a gyülekezet. Czigler Győző műegyetemi építészeti tanár szakértői véleményét kérték ki. A felépítésre kiírt pályázatot Trick János felsőiregi és Klinglheber Ferenc siófoki építőmesterek nyerték el. A templom tetejét – héjazatot, cserepet, bádogot – tavaly komoly összefogással cserélték le. Az 5,6 milliós felújításhoz 1,3 millió forintot a hívek adtak össze.

Füller Mihálytól, a kölesdiek lelkészétől megtudtuk, az egykori közösség részben német volt, így a kitelepítés valamelyest érintette őket, csakúgy, mint a két világháború és az urbanizáció. Az evangélikusokra jellemző volt, hogy olyan szakmát tanultak, amellyel a városokban tudtak elhelyezkedni. Így mára, ha nem is maroknyian, de kevesebben vannak, mint százhuszonöt éve.

Füller Mihály elmondta, Tengelicen százötven, Pusztahencsén ötven, Kölesden nyolcvan evangélikus él. Közülük többen mélyen megélik a hitüket. E leányegyház községek gyakorló evangélikusai összetartó közösséget alkotnak, a fent említett települések mellett természetesen a kistormásiak is ide tartoznak. Tengelicen Mécses csoport, Pusztahencsén Élővíz néven kórus működik, amelyeknek tagjai hetente próbálnak. Ezek az alkalmak mindig áhítattal kezdődnek. A Mécses csoportot a lelkész zenetanár végzettségű felesége, Füller Tímea vezeti, a pusztahencseit Füller Mihály. Tímeáról érdemes tudni, hogy mesterszakon végzett nevelő és hitoktató.

Személyiségének köszönhetően olyan gyerekek is evangélikus hittanra járnak, akik nincsenek megkeresztelve, nem tartoznak egyik egyházhoz sem. – A gyülekezet építés jó eszköze a hittan – mondta a tisztelendő, akitől azt is megtudtuk, a római katolikusok után az egyházhoz nem tartozók a második legnagyobb csoport, így bennük igazán sok lehetőség van. És természetesen erősödni a már meglévő gyülekezettel is lehet, erre lehet jó példa, hogy egy kis énekegyüttes, egyelőre négy fővel, Kölesden is pont ezekben a napokban alakult. A közösség alkalmait, istentiszteleteket, esküvőket, keresztelőket, a két másik kórus mellett ők is színesítik majd. Nemcsak az énekkarokra, de általában a szomszédos települések gyülekezeteire jellemző, hogy részt vesznek egymás eseményein, egymás hitéletének részesei.

Érdekes lehet egyébként, hogy a györkönyi származású Füller Mihály egy csehországi egyetemen erdőgazdasági gépészmérnök szakon végzett, és először a gyulaji erdő- és vadgazdaságnál dolgozott, közben végzett a hittudományi egyetemen. Tengelicre 1993-ban került lelkésznek, Kölesd a 2000-es évek derekától tartozik hozzá. Lelkipásztori teendői mellett a paksi atomerőműben tolmácsként dolgozik. Feleségével, aki hitoktatóként és kántorként is segíti munkáját, öt gyermeket nevelnek.

