A szingli nők jóval boldogabbak, mint egyedülálló férfitársaik

Egy komoly kapcsolatra vágyó társkereső számára valószínűleg az okozza a legnagyobb boldogságot, ha megtalálja élete párját, megállapodik, családot alapít.

Vajon mi a boldogság fokmérője, ha valaki egyedülálló? Lássuk, mire jutott egy hazai online társkereső felmérése, amelyben kétezer embert kérdeztek meg.

A társkeresők szerint egy férfi 30, egy nő pedig 29 évesen van a legideálisabb korban a házassághoz. Ez azonban az átlag, az országon belül ugyanis eltérnek a vélemények ezzel kapcsolatban. Nógrád megyében például az országos átlaghoz képest 3-4 évvel fiatalabb korban gondolják ideálisnak az egybekelést, a másik véglet Komárom-Esztergom megye, ahol pedig 2-3 évvel később.

Az elmúlt évtizedek során a házasság intézménye sokat veszített fontosságából, illetve a házasságkötés is egyre idősebb korra tolódott. Még ugyan többségben vannak azok, akik számára fontos a „megpecsételt” egybekelés, a kutatás azonban rámutatott arra is, hogy sokaknak már egyáltalán nem az. A társ­kereső férfiak 24, a nők 19 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az élettársi kapcsolat is megfelelő a számukra.

A kutatásban résztvevők közel fele állítja magáról, hogy mindig vagy többnyire boldognak érzi magát, és csak alig egyharmaduk küzd nap mint nap a magányosság érzésével. Nem mondhatjuk tehát, hogy az egyedüllét minden esetben kéz a kézben jár a boldogtalansággal. A baráti kapcsolatok, a családdal ápolt jó viszony valószínűleg tompítja vagy akár el is űzheti a magányosság érzését.

A kutatásból azonban kiderült az is, hogy a két nem egyáltalán nem ugyanúgy éli meg az egyedüllétet és a társkeresés időszakát. A szingli nők jóval boldogabbnak érzik magukat, mint egyedülálló férfitársaik, és valószínűleg ezzel összefügg az is, hogy magányosság tekintetében is inkább a férfiak azok, akik közül többen küzdenek ezzel az érzéssel.

Elégedettek a sorsukkal A nők egyébként a társas kapcsolataikkal és az életvitelükkel elégedettebbek a férfiaknál, akiknél inkább a jövedelmük és a megvalósított karriercéljaik váltanak ki nagyobb elégedettséget. A felmérés alapján az is elmondható, hogy a Pest megyében élők a legboldogabbak az országban, a legmagányosabbak pedig Vas megyében élnek, de nagyon sokan vallják magányosnak magukat Szabolcsban is. Az pedig valószínűleg a digitális korral és az ezzel járó életvitellel magyarázható, hogy a legfiatalabb, huszonéves korosztály több mint fele vallja magát magányosnak napjainkban.

Borítóképünkön: A megkérdezettek közel fele állítja magáról, hogy mindig vagy többnyire boldognak érzi magát, csak harmaduk küzd a magányosság érzésével