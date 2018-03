A szociális érettséget is figyelembe veszik

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

Ahogy nem egyszerre tanulnak meg járni, beszélni gyermekeink, úgy az iskolaérettségnek is egyénenként eltérő az ideje, tudtuk meg Sebestyén Györgyitől, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetőjétől. Sajnos sok szülő tévesen úgy gondolja, hogy az iskolaérettség egyenlő az okossággal és ügyességgel, holott ennél sokkal összetettebb a dolog.

Iskolaérett az a gyermek, aki fizikailag alkalmas arra, hogy az óvodából az iskolába lépjen: megfelelő az erőnléte, látszik rajta az elemi mozgások rendezettsége, stabil a testsémája, finommozgásai koordináltak.

Az iskolába lépésig be kell következnie egy úgynevezett fejlődési ugrásnak, a testméret növekedésének, és megkezdődik a fogváltás is. A kognitív érettség a megismerő folyamatok, a gondolkodás megfelelő fejlettségét jelenti: az iskolaérett gyermeknek kialakult a térérzéke, van emlékezete, figyelmes, kifejező készsége fejlett. Meg tudja különböztetni a jobb és bal oldalt, képes a szem-kéz megfelelő koordinálására. A pszichés alkalmasság abban is megmutatkozik, hogy mennyire foglalkoztatja a gyermeket a tanulás kérdése. Várja és érdeklődik az iskola iránt, az iskolai téma a játékában is megjelenik. Fontossá válik a számára a megfelelés, a jó teljesítmény. Az iskolaérett gyermek már elvégzi a rábízott feladatokat, kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit.

A szociális érettség az a terület, amelyet a szülők leginkább szeretnek figyelmen kívül hagyni. Sokan úgy gondolják, ha gyermekük megfelelő fizikai fejlettséggel rendelkezik, kellően okos és ügyes, a szociális érettség elhanyagolható. Ez nem így van. A sikeres iskolai teljesítménynek fontos feltétele, hogy a gyermek képes legyen kapcsolatokat kialakítani, fenntartani, hogy egy közösségnek aktív tagja tudjon lenni.

A gyermek iskolaérettségének megállapításában a legkompetensebb személy a két óvodapedagógus.

– Javaslom minden szülőnek, hogy az iskolába lépéssel kapcsolatban fogadják el az óvónők, az intézmény javaslatát. Az iskolaéretlen gyermek kezdeti kudarcai hosszú távon kihatnak egész tanulmányaira. Ezért felelősségteljes ez a döntés – véli a szakember. A gyermek felkészítése az iskolára az óvoda feladata. A szülő amit tehet, hogy rendszeresen járatja gyermekét az óvodába, hogy bizalommal van gyermeke pedagógusai iránt, és ezzel a bizalommal fogadja el a szakember javaslatait, véleményét. A legfontosabb pedig, amit tehet gyermekéért, az „okos szeretet”.