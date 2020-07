A társadalomépítő családokat ünnepelte a falu

Tartalmas családi napot tartott Felsőnyék szombaton. A rendezvény programjain nagyjából hetven-nyolcvanan vettek részt, számolt be Debella László polgármester. A település vezetője azt is elárulta: számára a családokról szóló előadás volt emlékezetes. Mint felidézte: délelőtt Marco de Leeuw van Weenen, a Tolnai Református Egyházmegye missziós munkatársa beszélt arról, hogy a mai nagy önállóságból, önállóságra nevelésből, „állj meg a saját lábadon” hozzáállásból végül aztán magányosság lesz. Harminc-negyven esztendeje még népes rokonsággal, számos baráttal együtt építettük föl házunkat. Ma már se családi, se baráti körök, csak a rohanás van – jóllehet a társadalom a családokból épülne fel. Pótolhatatlan a szerepük.

A felsőnyéki családi nap célközönségét természetesen nemcsak a szülők, hanem a gyermekek is alkották: utóbbiaknak készítették elő a népszerű felfújható focis játékot (vagyis az élő csocsót), a lurkók imádták az arcfestést, emellett az ugrálóvár és a játszóház is megnyílt. A szombati közös ebéden a polgármester is részt vett.