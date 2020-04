A templom előterében még lehet imádkozni

A templom csöndes hely lett most, mondta Zab András, a Simontornyai Római Katolikus Plébánia plébánosa.

Az idősek jelen helyzetben különösen nehezen gyakorolják hitüket. Sok templomnál van olyan előtér, melyet be tudnak zárni – például ráccsal –, de napközben nyitva lehet hagyni. A Simontornyai Római Katolikus templom esetében az előtér előtt üveges ajtó van, amely minden nap, reggeltől estig nyitva szokott lenni, hogy aki be akar menni imádkozni abba a kis térbe, az meg tudja tenni.

A legutóbbi három temetés tapasztalata: a temetéseken is sokkal kevesebben vannak. Idősek sincsenek annyian, távoli rokonok sem jelennek meg, csak a szűk családi kör vesz részt. Visszafogottabb lett mindenki, jegyezte meg Zab András. A simontornyai idősek otthonába korábban be szoktak menni minden héten, hogy ott pár időssel közösen imádkozzanak. Ez a program ezúttal biztosan elmarad. Az öregek húsvét előtti látogatása is problémás lett, a plébános egyelőre vár, hogy menjen vagy ne menjen.

Zab András hozzáfűzte: Simontornya katolikus hitéleti szempontból amúgy is csöndes hely. Mint ismeretes: a püspökség központi rendelkezést adott ki. A püspöki rendelkezés szerint nyilvános, a hívek részvételével zajló miséket nem lehet tartani. Más közös liturgia sem végezhető a templomban.