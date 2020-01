A természetközeli, falusi élet szépségét ismertetik meg

Városi emberekhez is szólnak, olyanokhoz, akik kifejezetten azért költöztek falvakba, vagy azért szeretnének, mert élhetetlennek találták a szennyezett, elidegenedett légkört. A falusi élet egyes jellemzőitől azonban egy városi ember sok esetben idegenkedhet, és egészen biztos, hogy eleinte nehezen találja meg benne a helyét. Nem kell már azonban aggódni: a közösségi élelmiszer-termeléstől kezdve a vegyszermentes gazdálkodáson keresztül az önellátásig számtalan területen nyújt segítséget egy kisebb csapat azoknak, akik kedvet kaptak a falusi élethez, vagy azzal még csak ismerkednek. Életmódbeli, gazdálkodási tapasztalataikat tanfolyamokon, előadásokon osztják meg, de a családok akár önkénteseket is szívesen fogadnak.

– A modern el van szakítva a természettől, pedig a növényekkel és az állatokkal való kapcsolattartás örömet ad, és fontos is. Falun élve ez a hiány töltődhet be – mondta lapunknak Jagodics Edit koordinátor, ő fogja össze a nagyszékelyi életmódoktatók közösségét.

Ahogy fogalmazott, Tolna megye olyan hely, ahol a vidéki élet hasznos tapasztalatait érdemes továbbadni. Az érdeklődők hiteles információkat kapnak, ami fontos, hiszen van, amit nem lehet lexikonból megtanulni, csak gyakorlat útján. Ugyanakkor hamarosan az interneten is elérhetőek lesznek a falusi életmódtippjei, fortélyai.

– Egyre több új képzésünk lesz, februárban például a kéziszerszámok karbantartásáról, az élezésükről, nyelezésükről. Egy fiatal kovács, Kovács Péter tart majd előadást. Lesz még szó a tél folyamán a házipatikáról, a gyógyító gyökerekről és a gyökérről gyűjthető gyógynövények felhasználásáról. Márciusban magbörzét tartunk, ez nálunk már rendszeres. Idén táncházat is tartunk, így közös örömteli mozgással indulhat a kertészeti szezon. A közös ének, tánc, az örömteli találkozás összehangolja az egy településen élőket – mondta Jagodics Edit.

A gyerekeknek biztonságosabb

Mivel a falvakban kevesebb a szolgáltatás, ez arra kényszeríti az embereket, hogy maguk is szerveződjenek, úgymond aktivizálódjanak. Mint ahogy Jagodics Edit elmondta, korábban ő is városban lakott, de kisgyermekes édesanyaként úgy érzi, jól döntött, hogy falura költöztek. Szerinte a gyerekek biztonságosabban, szabadabban tudnak felnőni vidéken. A baráti kapcsolataik erősebbek, önállóbbnak és szabadabbnak érzik magukat. A falvakban az emberek egymást inspirálják a gazdálkodásra, kicserélik a tapasztalataikat például a helyi receptekkel kapcsolatban is, egyszóval jó közösségeket tudnak létrehozni, amely hozzásegíti őket egy boldog, kiszámítható élethez.

Nagyszékelyben körülbelül négyszázötvenen laknak. Sok tehetséges ember költözött a faluba, kertészek, kézművesek, művészek, és külön érdekesség, hogy számos erdélyi származású ember is itt lelt otthonra, talán az ismerősen csengő falunév vonzotta ide őket. Van boltjuk, háziorvosuk, alsó tagozatos iskolájuk, óvodájuk.