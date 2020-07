A TikTok könnyedsége gyorsan elcsábította a tiniket

A TikTok egy videómegosztó közösségi hálózat, mely ezen a néven 2017 óta fut. A platform lényege: egészen rövid – maximum egyperces – videók készítése és publikálása. 2020-ra már több mint másfél milliárdszor töltötték le az alkalmazást.

A kínai ByteDance céghálózat mobiltelefonos alkalmazása a TikTok. Tavaly a leggyorsabb növekedést mutatta fel a közösségi alkalmazások közt. Ma már hetvenöt nyelven, százötvenöt országban használják, januárban már negyvenegymilliónál több aktív felhasználója volt naponta.

Mit tud? Tizenöt-hatvan másodperces videókat lehet kreálni és közzétenni vele. Elsődleges vonzerejének a könnyedséget tartják. A fogyasztóknak ma már legfeljebb ötven másodperces felvételekhez van türelme. Másrészt a kisszobájában más slágerére tátogó, amatőr koreográfiát bemutató, mégis kedvelt videószereplő produkcióját látva a tizenéves úgy érezheti: erre ő is képes. És már neki is áll izgatottan saját videója legyártásának. A professzionalizmus hiánya itt erény.

A videó persze lehet összetettebb, kreatív és látványos. De az alapból rendelkezésre álló, sokféle effektust és különböző szűrőket a TikTokon gyerekjáték bevetni és kezelni. Videós szaktudás és erőfeszítés nélkül varázsolhatunk. És nemcsak playbackelős és táncikálós performanszokat, más témájú tartalmak is terjednek: mókás esemény, cuki állatos felvétel, vagy akár mém is egyre inkább helyet kap.

Magától értődő, hogy a Z generáció, vagyis az 1995 után születettek köréből kerül ki a napi aktív felhasználók többsége. A havi aktív felhasználók hatvan százaléka tizen­nyolc és huszonnégy év közötti. Ám az Amerikai Egyesült Államokban például már negyvenhárom százalékos a 20–39 éves korosztály aránya. Az amerikai felnőtt TikTok-felhasználók száma öt és félszeresére nőtt szűk másfél év alatt. Nők és férfiak egyaránt szeretik a TikTokot, igaz, a nők valamivel jobban.

A hazai felhasználók száma a becslések szerint meghaladja az egymilliót. A NuHeadz Talent Management 2019 őszén megpróbálta felmérni, hogy Magyarországon jellemzően kiket csábított magához a platform. Arra jutottak, hogy itthon főleg a tizenegy–tizennyolc éveseket fogta meg, ők adják az összes felhasználó hetvenhat százalékát. A tizennyolc–huszonnégy esztendősek húsz százalékot tesznek ki. Az idősebbek nálunk még nem fedezték fel a TikTokot. A városokban kelendőbb, mint a kisebb településeken: a magyar felhasználók hetven százaléka városban lakik. A válaszadók több mint harminc százaléka napi szinten egy óránál többet lóg ezen az alkalmazáson.

Figyelemreméltó felfedezés, hogy más szerzeményének használata itt kölcsönösen előnyös: nemcsak a dal népszerűsítheti a TikTokkert, hanem a TikTokker is a dalt. Már a magyar felhasználók többsége is a platformon ismeri meg az új zenéket. Több világsláger is az applikációnak köszönheti szélesebb körű elterjedését; példaként szokták felhozni a Lil Nas X művésznevű rapper Old Town Road című felvételét. Magyar dalokat is közismertebbé tehet a TikTok-videók dömpingje.

Kézenfekvő, hogy a márkák is elkezdtek felfigyelni a közösségi hálózatra. A kínai alkalmazás reklámból termel bevételt. Ez 2019-ben 179,9 millió dollárt jelentett. A legnevesebb magyar TikTok-fiatalok is kapnak ajánlatokat, amelyek legalább jövedelemkiegészítésnek megteszik.

A szekszárdi Kindl Gábor filmes és Szél Móni újságíró nevével fémjelzett júniusi médiatáborban is a TikTok állt a lányok érdeklődésének fókuszpontjában. Amint idejük megengedte, táncoltak a kamera előtt.

Budavári Fülöp az I. Béla Gimnáziumba járt. A TikTok hálózaton iamfulop néven található meg. A szekszárdi influencernek 104.400 követője, két és fél millió lájkja van pillanatnyilag. Mint elmondta, másfél éve regisztrált, egy éve kezdett el folyamatosan tartalmat gyártani. Szerinte a TikTok sikerének kulcsa, hogy rövidek, ugyanakkor eseménydúsak a videók. Folyamatosan történik bennük valami, új, meglepő vagy meghökkentő dolog, amivel a fiatalok igen magas ingerküszöbét is sikerül megugrani. Másik előnye, hogy egyéb platformokkal ellentétben tartalomlistát nem, hanem egyszerre csupán egyetlen videót dob a néző szeme elé, akit ennélfogva kíváncsiságban tart: mi következik? A TikTok jellemzőjének tartja, hogy bár a felhasználók saját ötletei is megjelenhetnek, az általános tartalmat trendek határozzák meg. Valaki kitalál valamit, és sokan utánozzák; gyakori más videójának rekonstruálása. Úgy látja, TikTokon a gyerekek sokkal szabadszájúbbak, előszeretettel osztják meg negatív véleményüket, jellemző a savazás. Ennek ellenére ő többségében kedves kommenteket szokott kapni.

Unaloműző – 2016 óta használom… akkor még musical.ly volt – emlékezett vissza a tizennégy éves Polyák Patrícia. – Különösebben nincs számomra jelentősége, csak jó időtöltés, ha unatkozik az ember. Némelyik videót nehezebb, valamelyiket könnyebb elkészíteni, de annyira akkor sem mondanám bonyolultnak. Kedvenc funkcióm nincs. Olyan embereket követek, akiket ismerek, akik szimpatikusak, akiknek tetszik a „munkássága”, és hát persze külföldi hírességeknek is szívesen bepillantok a mindennapjaiba. Bár a musical.lyt sokkal, de sokkal jobban szerettem – tette hozzá. – Hogy mióta használom? Tavaly óta – mondta húszesztendős Presics Dániel. – Unaloműzés ellen és videócsinálásra. Igazából nem jelent semmit számomra azonkívül, hogy feltöltögetem a videókat, ahol rappelek. Mi a tapasztalatom? Hát az, hogy elég sokan nézik a videóim, meg sok embernek tetszenek, de sok a negatív ember ezen az appon. Könnyű videót készíteni. Nagyon egyszerűen lehet használni. Kedvenc funkcióm a fekete-fehér mód. Kiket követek? Például Opitz Barbi videóit szoktam nézni. Meg Farkas Timit.

Borítóképünkön Polyák Patrícia