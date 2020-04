A tolnai vizeken a korábbinál többen horgásztak éves jeggyel

Főként háromnyaras ponty került tavaly a tolnai horgászvizekbe, emellett jelentős mennyiségű törpeharcsa került ki az Alsó-holtágból. Az értékesített éves horgászjegyek száma emelkedett – derül ki a tolnai horgászvizek üzemeltetőinek beszámolóiból.

A leginkább látogatott horgászvíz a tolnai Felső-holtág, amelynek halgazdálkodási jogát 2001 óta a Tolnai Horgász Egyesület gyakorolja. Erre a mintegy kilencven hektáros vízre tavaly 263 darab éves felnőtt jegyet váltottak, nagyjából 15 százalékkal többet, mint az előző évben. Valamelyest nőtt az ifjúsági jegyek eladása is, ebből tavaly 15 darab kelt el. Éves gyermekjegy 76 fogyott, ez valamivel kevesebb, mint az előző évben értékesített. A napijegyek népszerűsége is csökkent, tavaly 126-ot adtak el. Hetijegyből 16 fogyott, ez valamivel több, mint 2018-ban.

A másik nagy, mintegy százhektáros horgászvíz a Tolnai Alsó-holtág, amelynek üzemeltetője 2017 májusa óta a Tolnai Dunáért Egyesület. Ezen a nehezebben megközelíthető, korábban nem elsősorban horgászvízként használt vízre tavaly 66 éves felnőtt, 9 féléves és 93 napi/hetijegyet értékesítettek.

A harmadik önkormányzati tulajdonban levő horgászvizet, a mintegy 10 hektáros Felső-Révhókonyt a tolnai Dynamic Kft. üzemelteti. Ezen a holtágon az eladott éves jegyek száma valamelyest nőtt (13 darab), a napijegyek száma jelentősen csökkent (15 darab). A gyermek-, illetve féléves jegyből alig fogyott.

A haltelepítéseket a halászati hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervek alapján, illetve az anyagi lehetőségek függvényében végzik a horgászvizek kezelői.

Tavaly a Tolnai Horgász Egyesület több mint 9,8 tonnányi háromnyaras pontyot és kétezer darab előnevelt csukát telepített a Felső-holtágba. Tervezik további őshonos halfajták (pl. compó) telepítését is, ez a jövőre elkészítendő új halgazdálkodási tervbe kerülhet bele. A horgász egyesület idei első pontytelepítése március közepén volt. Ekkor 40 mázsa, 1,8 kiló átlagsúlyú pontyot helyeztek vízbe a város alatti holtág szakaszon.

A Tolnai Dunáért Egyesület 2019-ben 2 tonna háromnyaras pontyot telepített. Emellett jelentős mennyiségű halat ki is vettek a vízből, ami azonban nem veszteségként, hanem nyereségként jelentkezik: ökológiai célú, engedéllyel végzett halászat során, nem kevesebb, mint huszonöt mázsányival sikerült gyéríteniük a törpeharcsa-állományt. Az egyesület az idén a háromnyaras ponty mellett előnevelt süllőt, compót és egy-két nyaras pontyállományt is telepítene az Alsó-holtágba.

A Dynamic Kft. tavaly másfél mázsányi háromnyaras pontyot helyezett ki. Bíznak benne, hogy a korábbi években általuk telepített ragadozó állomány idén számos horgászt csábít majd a Felső-Révhókonyba.

Idén sem lesz pontytilalom, és amurt is telepítenének

Idén sem lesz fogási tilalom az ívási időszakban a pontyra a Felső-holtágon – tájékoztatott Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke. Az egyesület ugyanis ezúttal is kérte a ponty tilalmi ideje alóli mentességet az általuk kezelt vízterületre, az engedélyt pedig megkapták. A halászati szakértő indoklásában leírta, hogy a holtágon nem állnak rendelkezésre a ponty ívásához, illetve az ivadékok fejlődéshez szükséges part menti, időszakosan vízzel borított füves területek. Emellett a holtág – az ivadékok táplálékaként szolgáló – planktonállománya is gyér. Mindezek miatt eredményes, természetes pontyívásra nem lehet számítani, amit az is bizonyít, hogy a horgászok nem számolnak be növendék pontyfogásról. Fenti okok miatt pedig nem indokolt az ívás idejére fogási tilalmat elrendelni.

Németh István emellett arról is tájékoztatott: a Felső-holtág nagyfokú hínarasodása miatt bíznak abban, hogy előbb-utóbb engedélyt kaphatnak amur telepítésére.