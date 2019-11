A tűz, a jég és a vízesések földjén jártak

Idén ősszel ismét egy, főleg a bonyhádi Petőfi gimnázium egykori és mai diákjaiból álló csoport látogatott Izlandra Gruber László szervezésében. Az északi túra most is kalandos, élményekben gazdag volt.

Az izlandi Vík környékén a legenda szerint hajdanán tündérek éltek, de csak napnyugtától napkeltéig vehették birtokba a vidéket. A kíváncsiság nagy úr, a tündérek nagyon szerették volna megnézni, ahogyan a nap megjelenik, majd emelkedni kezd a horizonton. Addig emésztette őket a vágy, hogy végül nem tudtak ellenállni a kísértésnek, egy napon nem vonultak vissza. Megfizették az árát, a kelő nap sugaraitól kővé dermedtek. Azt azonban a mai napig hallani, ahogyan egymás között suttognak – és valóban, amikor erősebb szelek fújnak a sziklák között, sajátos, sustorgás szerű hang keletkezik. Ezt tanúsíthatják annak a tízfős – elsősorban a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium jelenlegi és már végzett diákjai alkotta – csoportnak a tagjai is, akik nemrég a szigetországba látogattak, hogy felfedezzék csodálatos természeti értékeit és épített látnivalóit.

– Őszre terveztük az utazást, egyrészt azért, mert ilyenkor már kevesebb a turista, másrészt a nappalok is rövidülnek, így nagyobb az esély arra is, hogy északi fényt lássunk – mondta Gruber László, a csoport vezetője. Hozzátette, a turizmus hatalmas fejlődésen ment keresztül a szigeten, míg 2010-ben még mindössze évi 400 ezer látogatót fogadtak, addig 2017-ben már 2,3 milliót, amivel nehezen birkózik meg az ország. A nappalok rövidülését érzékeltetve elmondta, érkezésükkor még fél kilenc körül volt a napkelte, a napnyugta pedig fél hét körül, az alatt a néhány nap alatt, amíg a szigeten tartózkodtak a nappalok hossza egy órával rövidült. Nem is maradt el az élmény, láttak északi fényt.

Persze emellett is sok minden van, amiért érdemes Izlandra utazni. Talán az első, ami az országról az emberek eszébe jut, a gejzír. Ellátogattak a névadó Geysírhez, amely ma már nem aktív, viszont megnézték a Strokkurt, amely még mindig 7-12 percenkénti gyakorisággal mintegy 20 méter magas kilövelléssel örvendezteti meg a turistákat.

Ellátogattak a Thingvellír Nemzeti Parkba, ahol bolygónk első parlamentje alakult meg, és évszázadokon keresztül ülésezett is. Ez az a hely, ahol igazán szépen látszik Eurázsia és Észak-Amerika geológiai határa. Izland ugyanis egy óceán-középi hátságon fekszik, tulajdonképpen az óceán alatti vulkanikus tevékenység eredményeként jött létre. A törésvonal DNy-ÉK irányban szeli ketté a szigetet.

Nem maradhattak ki a vízesések sem. – Izlandról azt szokták mondani, hogy a tűz és a jég földje, én mindig hozzáteszem, hogy a vízeséseké is – mondta Gruber László. Megnézték a Gullfoss dupla, két lépcsőben aláhulló zuhatagát, a Skógafoss gyönyörű szalagos vízesését, a Seljalandsfosst, amelynek érdekessége, hogy a vízfal mögé is bemehet az, aki nem fél attól, hogy kap egy kicsit a vizéből. A Svartifoss – „Fekete vízesés” – különlegességét pedig az adja, hogy bazaltoszlopok között hullik alá.

A Jökulsarlón volt a kiruccanás legkeletibb pontja. Az itt található tengeröbölbe borjadzik Európa legnagyobb állandó jégtakarója, a Vatnajökull. A leszakadó jégdarabok meglehetősen izgalmas látványt nyújtanak.

Ellátogattak az ország fővárosába, Reykjavíkba is, ahol megnézték a parlamentet, kikötőt, a sétálóutcát. Most is azt tapasztalták, hogy egy nagyon élhető város, hangulatos belvárosi résszel és dinamikusan fejlődő üzleti negyeddel. Ugyan az élet és az étel nagyon drága a szigeten, aki akart, kalandozhatott a gasztronómia területén. A bátrak megkóstolták például a hákarlt. Ez a jellegzetes étel a grönlandi cápa húsából készül, amely magas ammónia tartalma miatt nagyon mérgező. Éppen ezért egy fél évet pihentetik, rothasztják a hideg földbe ásva. Az eredmény ízre ugyan nem rossz, de irtózatos szaga van.

Az időjárás ez alkalommal nem volt kifejezetten kegyes az utazókhoz. Bár a hőmérséklet nem ment -5 Celsius fok alá, nagyon erős szél fújt. Volt olyan nap, amikor ez óránkénti 120-130 kilométeres sebességet jelentett. Ez már nem csak a hőérzetet csökkenti jelentősen, hanem a hordott homok, por miatt kikezdi az ember bőrét, de még a szemüveg lencséjét is. De természetesen mindezért a begyűjtött élmények kárpótolták a csoport tagjait.