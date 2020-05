A vendéglátósok készülődnek, a teraszra már kiülhet a vendég

Két hónapra szinte teljesen bezártak az éttermek, vendéglátóhelyek. Május 4-től ahol van terasz, ott már várják az éttermek, cukrászdák, kávézók a vendégeket, de van, aki szerint csak nyáron áll helyre a régi rend.

A koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese a turizmus, mondják a szakemberek. Amint megjelent a vírus, sorra zártak be a szállodák és vendéglátóhelyek a fővárosban és a kisebb városokban is. Május 4-től kicsit lazítottak az eddigi szabályokon, így a terasszal rendelkező éttermek, cukrászdák, fagyizók már fogadhatnak vendégeket. Az érintettek arra számítanak, pár hét múlva további engedmények is lesznek, így a vendéglátóhelyeknél várható, hogy az étkezőhelyeken szabályozzák a helyben fogyasztás körülményeit a vendégtérben elhelyezhető létszám vagy a fogadható társaság mérete alapján, az asztalok között optimális, 1-1,5 méteres távolság feltételével.

Az is elképzelhető, hogy a mostani teljes tiltás után egyelőre úgy lehet majd limitált létszámú éttermi programon részt venni, ha arra előzetesen bejelentkeznek az érdeklődők, hogy ne fordulhasson elő tumultus. A nagyobb rendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról viszont a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó.

A napokban egy kutatásból kiderült: a magyarok több mint fele utazni készül a járvány után, és a legtöbben ebben az évben belföldi utazásban gondolkodnak.

Megkérdeztünk több megyei vendéglátóst is, ki, hogyan készül a szezonra, illetve érkeznek-e már jelzések foglalásokra, és hogyan sikerült átvészelni ezt a nagyon nehéz két hónapot.

A faddi Donautica Hotel és étterem munkatársai arra készülnek, hogy június elején talán megnyithat az étterem belső része is, mondta Gaál Miklós szállodaigazgató. Nagyon nehéz időszakon vannak túl, tette hozzá. Mielőtt a szigorítási intézkedéseket meghozták, tele voltak kisebb-nagyobb családi megrendelésekkel, foglalásokkal, ballagásokra, esküvőkre készültek. Egy átlagos évben az április, május amúgy is erős időszak a vendéglátás területén.

Jelenleg az étterem terasz részét már megnyitották, vendégeik is vannak. Gaál Miklós elmondta, a csapat együtt maradt, a közel két hónapos leállás alatt is folyamatosan tevékenykedtek. Szépítették, javítgatták az épületet kívül, belül, új étlapot is készítettek, meglepetésekkel, friss, megújult kínálattal várják a vendégeket. Az elmúlt két hónapban arra is volt lehetőség, hogy kísérletezzenek új ízekkel, ételekkel, mondta az igazgató.

A bátaszéki Talizmán étterem a szigorítási időszakban sem zárt be, mondta Stefán Csaba üzletvezető. Kiszállításra, megrendelésre dolgoztak, bár helyben vendéget nem fogadtak, mint ahogy most sem tehetik, hiszen nem rendelkeznek terasszal, csak zárt helyiséggel. A kijárási korlátozás kezdetén, március közepén, szinte megrendelésük sem volt, mondta az üzletvezető. Az emberek annyira megszeppentek, hogy kimozdulni is féltek a lakásaikból. Pár hét után enyhült a feszültség, egyre több lett a megrendelésük házhoz szállításra. A Talizmán étteremben nem volt leépítés, mondta Stefán Csaba, teljes létszámmal dolgoznak. Hogy mekkora a kiesésük, azt még nem számolták össze, több család foglalt előre helyet náluk ballagásra, lett volna érettségi találkozójuk és több családi rendezvényük. Ezek mind elmaradtak.

Szekszárdon a Hotel Merops Mészáros még nem nyitott ki, tájékoztatta lapunkat Mészáros Zsanett szállodaigazgató. Megvárják, amíg tovább enyhül a járvány miatti szigorítás és nagyobb kedvük lesz az embereknek étterembe menni, szállodában aludni. Közben felújították a szálloda konyháját és több javítást is elvégeztek. Mivel munkát nem tudtak adni mindenkinek a vendéglátás területén az elmúlt két hónapban, ezért felajánlották, hogy a család borászatában, szőlőjében dolgozhatnak az átmeneti időben. Volt, aki elfogadta az új helyzetet, volt, aki nem, mondta Mészáros Zsanett. Hogy mekkora a kiesés, amit a járvány előidézte helyzet okozott, még nem számolták össze, de az biztos, hogy nagyon sok megrendelésük veszett kárba. Bíznak abban, nyáron már teljes üzemmódban dolgozhatnak.

A szekszárdi Bodri birtokon is készülnek a vendégek fogadására, mondta dr. Bodri István tulajdonos. Az étteremhez tartozó terasz már üzemel. Szinte naponta érdeklődnek náluk, hogy mikortól lehet az elmaradt rendezvényeket bepótolni. Egyelőre erre még nincs biztos időpont, Bodri István abban bízik, augusztus közepén talán már esküvőket is lehet tartani újból náluk. A márciusi, áprilisi hónapokban teljesen leálltak, de a csapat nagy része egyben maradt.