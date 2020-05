A világ sok pontjára eljutottak az általa díszített tornacipők

A bogyiszlói Rácz Ferenc hobbija a hímzés, mások számára pedig kincset érnek a munkái. Nemcsak itthonról, hanem tengerentúlról is rendszeresen kap megrendeléseket.

Napközben szerszámokat, vésőgépet használ, este viszont tűt forgat a bogyiszlói Rácz Ferenc, ugyanis míg főállásban víz- és fűtésszerelő, addig másodállásban népi divatékszer-készítő. Ez utóbbi Ferenc hobbijából, a hímzésből nőtte ki magát, amelyet az édesanyjától tanult. Elmondta, hogy hosszú ideig nem hímzett, ám amikor a felesége megkérte az anyósát, tanítsa meg őt is, Ferencnél ismét előtérbe került ez a kedvtevés. Családtagok, barátok kéréseit teljesítette, a népi motívumok mellett rajzfilmfigurákat, autómárka-jeleket varrt különböző ruhadarabokra.

Az internet révén aztán gyorsan híre ment, és már nemcsak az ismeretségi köréből kapott megrendeléseket. Mostanra már közel kétszázötven pár cipőt dekorált, amelyek közül nem egy a világ távoli tájait is megjárta. Erről a vevők által küldött fotók árulkodnak, illetve egy alkalommal a San Fransisco-i magyar tévében is közöltek vele egy riportot. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Európa számos országában, többek között Németországban, Angliában, Olaszországban, Görögországban és Romániában koptatják az utcákat az általa díszített cipőkben. Jellemzően olyanok rendelnek tőle, akik magyar gyökerekkel bírnak, de nem kizárólag, nemrégiben ugyanis kapott egy angol nyelvű megkeresést az USA-ból, ahol megtetszett egy nőnek a munkája.

A tornacipők nagy kedvencek, több menyasszony az általa hímzett lábbelit viselte az esküvőjén, de szinte nincs olyan ruhadarab, amit ne hímzett volna már, ide értve a fehérneműket is. Emellett jó pár ruhának megmentője, hiszen egy szakadást, vasaló vagy fehérítő okozta foltot szépen el lehet takarni hímzéssel. Mintában is igen széles a választék, és Ferenc munkái közt nincs két egyforma. Népszerűek a népi motívumok. A sűrű, apró mintás, színes bogyiszlói hímzéseket kutatta is a településen, és idős asszonyoktól kapott mintákat. Ferenc táncol a helyi hagyományőrző egyesületben, és húsz integető kendőt hímzett a csoportnak tavaly. Más tájegységek motívumait is szívesen elkészíti, illetve megvarr bármilyen képet, amelyet a megrendelő kér. Az egyetlen feltétel, hogy kézi hímzéssel kivitelezhető legyen. Nemrégiben például egy anyuka azzal kereste meg, hogy a kisfia rajzát szeretné viszontlátni a pólóján.

Ferenc öltözetét is szinte kivétel nélkül a hímzései díszítik, amelyek az érdeklődéséről árulkodnak. Kedvenc zenekara a Kozmix, több olyan pólója van, amelyen az együttes neve látható, és nem egy közülük kimondottan valamelyik koncertre készült. Sőt, olyan felsője is van, amely a tagok aláírását örökítette meg hímzéssel, illetve nekik is hímzett már pólót. Másik nagy szenvedélye az autó-motorsport, így ehhez kapcsolódóan is sok mindent hímzett már, illetve a világbajnok autóversenyző, Mihelisz Norbert aláírását is megörökítette ily’ módon egy pólóján.

Egy 16 éves és egy 13 éves lány édesapja, akik szintén megtanultak tőle hímezni, de kívánságaikat egyelőre még ő teljesíti. A közeljövőben például Harry Potteres cipő, póló készül számukra. A család a csomagok összeállításából is kiveszi a részét. Fiatalabbik lánya a postára adásban, az idősebb pedig az adminisztrációban és a vevőkkel való kapcsolattartásban segíti Ferencet, aki úgy tudja, rajta kívül még egy férfi van az országban, aki hímzéssel foglalkozik.