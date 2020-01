Afrikában volt bébiszitter a gépész, aki szamarat tart

Bébiszitterként is dolgozott a földrajztanár, aki jelenleg az atomerőmű gépésze, s emellett erdőt gondoz, állatokat tart.

Nem olyan embernek tűnik Pfeffer János, mint aki keresi a kalandokat. De a kalandok rátalálnak. Itt van például a bébiszitterkedés. Ez nem kifejezetten férfimunka, mégis bevállalta diákkorában, 2002-ben. Négy gyerek és a háztartás ellátása volt a feladata, Londonban. Ám a házaspár, amelyiknél dolgozott, két hónap elteltével kiköltözött Kamerunba. Oda is velük ment, fél évet töltve az afrikai országban.

A keresetéből vett egy darab erdőt, akkor még csak befektetési szándékkal. Aztán gondozni kezdte, és megszerette a gyérítéssel és újratelepítéssel kapcsolatos tennivalókat. Új fajokat ültetett, már legalább harmincfélét, vizsgálta a talaj- és csapadékviszonyokat. Sok szakirodalmat olvasott, s a gyakorlatban tapasztalta meg, hogy folyamatosan öntözni kell a csemetéket, amíg a gyökérzet el nem éri a talajvízszintet.

A 42 éves paksi férfi földrajztanárként kezdte pályafutását. Később váltott; jelenleg az atomerőmű gépésze. Tehát megtehetné, mint sokan mások, hogy műszak végeztével hazamegy, leül a tévé elé, megiszik egy-két sört, aztán lepihen, hétvégén meg az erdejében tesz-vesz. De ennél több a dolga, mert rátalált az állattartás is.

Apja öt évvel ezelőtti halála óta maga jár ki a cseresznyéspusztai birtokra. Az egykori állatseregletben volt tyúk, kacsa, liba, galamb, fürj, pulyka, strucc, kecske, birka, két ló és hat szamár. Most csak néhány baromfi van, nyúl és egy Ilma nevű csacsi, amelyiknek jövőre vőlegényt szeretne hozni. (Ilma a kilencedik utódja anyjának. Az első ellésből származó A betűs nevet kap, a második B betűset és így tovább.) A kanca nem kényes, hóban is kinn tartózkodik, de van fedett rész is kialakítva a számára, ahová behúzódhat. Jó időben egy hektáron legelhet, rossz időben szénát kap, kedvenc étele a szamárcsipsz. (Szeletelt száraz kenyér.) Szép ez a növényekkel, állatokkal bíbelődő élet, de Pfeffer János szerint önfenntartásra, családfenntartásra csak akkor alkalmas, ha valaki nagyban, lelketlenül, bevételorientáltan csinálja.

‒ Kétkezi munkával senki nem tud olyan mennyiséget termelni, hogy megérje – mondja. ‒ A gépesítést viszont az állatok és a növények is megsínylik. Mert jót nem lehet olcsón és sokat előállítani.