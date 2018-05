Aki nem képes egyedül élni,  az nem lehet jó társa senkinek

Ismert szekszárdi zenész Sili Károly, aki az utóbbi időben bölcseleti kérdésekkel is sokat foglalkozik. (Régi ismeretségünk okán tegeződünk az itt következő interjúban.)

Senki nem vitatja, hogy Sili Károly a szekszárdi közélet ismert figurája. Ő viszont vitatja az utóbbi években az ismertség, a népszerűség jelentőségét. Kiváló zenész, akit mostanában a hitélet, a létezéstörténet, a lélekvándorlás, a védikus bölcselet foglalkoztat. Érdemes felvillantani kalandos élete néhány epizódját: honnan hová jutott 58 év alatt.

– A szülői házat 12 évesen hagytam el – mondja –, mert apám alkoholista volt. Nagyanyámhoz költöztem, a saját lábamra álltam, már egészen fiatalon vettem egy használt Zsigulit. Akkoriban az nagyon menő kocsinak számított. Ha összekaptam a nagymamával, kiköltöztem a Zsigába. Az ilyen „nomád” időszakok többször visszaköszöntek az életem során. Szerettem a függetlenséget, nehezen viseltem, ha beleszólnak a dolgaimba. Inkább leléptem. Megesett, hogy egy fűtetlen faházban laktam, ahol víz se volt, s a vécét úgy öntöttem le vödörrel. Most egy belterülethez közeli, komfortos tanya a szállásom.

– Mikortól zenélsz?

– Gimnazista koromban vettem az első gitárt négyszáz forintért, és tizenöt évesen írtam az első dalt. Példaképem Cseh Tamás, Bob Dylan, Leonard Cohen és John Lennon volt. Őket majmoltam teljes erőbedobással. Az egyszálgitáros korszak elmúltával kerültem kapcsolatba együttesekkel: a decsi Prizmával és a bonyhádi Szélkerékkel. A szekszárdi Hollót, ahol máig játszom, 1984-ben alapítottuk Ritter Péterrel és Kovács Gáborral. ORI-engedélyt szereztünk, s beindítottuk a rakétákat, évi kétszáz fellépést is vállalva. Ma csak ennek a tizede jön össze.

– És a tanulás?

– Középiskolás koromban, a Garayban kinyílt a világ, csak nem a tananyag felé, hanem a barátok és szerelmek irányába. Éltem. Leérettségiztem 1978-ban, abban nem volt hiba, aztán egy műszaki főiskolára tévedtem, ahol másfél évet bírtam ki. Hivatásos sofőr lettem a Volánnál, ahol Zillel jártam, utána a Gelkánál, ahol egy Barkast kaptam. Onnan vonultam be katonának. S a nagy bezártságban fogalmazódott meg bennem, hogy számomra a szabadság a legfőbb kincs. Így leszerelés után tűzoltó lettem, mert ott a 24 órás szolgálatot két szabadnap követte, amit zenélésre, bulizásra fordíthattam. De 1986-ban már ez is kevésnek bizonyult, annyi fellépésünk volt. Hivatásos előadóművészként, főállásban azt kellett csinálni.

– Magánélet?

– Rengetegszer estem szerelembe, a legtöbbször sajnos teljesen hiába, mondhatnám Karinthyval. Komoly párkapcsolatom kettő volt. Az első 15 évig tartott, abból a házasságból gyakorlatilag kiittam magam. Fellépések után mindig jött a lazulás, ami általában nem úgy végződött, hogy úriember tudtam maradni.

– S gyorsan érkezett a második társ?

– Dehogyis! Nyolc évig többé-kevésbé egyedül kóboroltam. Szerintem aki nem képes egyedül élni, az nem is lehet jó társa senkinek. Az csak eltartót vagy szolgát keres. Engem 2000-ben ért utol másodszor az igazi szerelem, s nemsokára a gyümölcse is beérett. Az első párommal mindenféle kezelésekre jártunk, még Czeizel professzorhoz is, de nem jött össze a gyerek. Itt meg negyvenhárom évesen apa lettem. Aztán kaptam egy pofont, bekövetkezett a szakítás, ami nagyon megrázott. Visszatekintve mégis hálás vagyok, mert ennek hatására tudtam átvizsgálni az életemet, és megszabadulni a „rock and roll” járulékos kellékeitől, a piától, a fűtől és a szabadosságtól. Az életünknek az a tragédiája, hogy előrefelé éljük és visszafelé értjük meg.

– Végleg száműzted a tintát és a kábszert?

– Nyolc éve nem iszom. És azelőtt sem voltam alkesz, csak bulis. Mert nem az az alkoholista, aki rumlit csinál, hanem az, aki nem tud ital nélkül létezni. Én jól megvagyok nélküle. Aktív tagja lettem az Anonim Alkoholisták szekszárdi csoportjának, és alapító tagja a narkótól megtisztultak hasonló közösségének, a Narcotics Anonymousnak. Az életet most kóstolgató fiatalokat óvva intem a piától is a fűtől is. Irtózatos károkat tud okozni mindkettő, de tapasztalatból mondom: az alkohol a veszélyesebb.

– Már nincs annyi fellépés, nincs annyi buli. Mivel foglalkozol mostanában? Mi okoz örömet?

– Az öröm alaphelyzet. Mindannyiunkban ott van, belül, csak odakint keressük. Az érvényesüléstől, a sikertől reméljük megkapni. Hasonlóképpen akartam én a szabadságot megkapni, aztán rájöttem, hogy bele van az göngyölve a szeretetbe, miként az Isten az emberszív mélyébe. Mostanában sokat olvasok, írok, zenélek, a tizenöt éves fiammal verseket mondunk. Már volt közös fellépésünk is. Emellett védikus bölcseletet tanulok a Narada Akadémián, és van egy playback színjátszócsoportunk a párommal, akivel ismét jó a kapcsolatunk.