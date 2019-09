Aki táncol, egy idő után könnyebben tanul verset

Fejlesztő tornát indít a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió három-négy éveseknek, öt éves kortól pedig változatlanul a tánc alapjait sajátíthatják el, tudtuk meg Huszár Kriszta vezetőtől. A foglalkozásokat dr. Balásné Gáspár Csilla gyógy- és fejlesztő pedagógussal vezetik.

Huszár Kriszta elmondta, hogy az utóbbi években egyre gyakrabban találkozik tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel, a tornával azonban az ilyen jellegű gondok megelőzhetők.

Az MMS vezetője és dr. Balásné Gáspár Csilla szintén megerősítette, hogy egyre több kisgyereknél előfordul, hogy keveset mozog, sokat nyomkodja a tabletjét, és ezért minden területen lemarad azoktól, akik több időt töltenek a friss levegőn, játszanak, sportolnak.

A Donáthné Forgács Boglárka által kifejlesztett vitamintorna módszertanára alapozva azonban látványos eredményeket lehet elérni. A torna, a tánc egyébként is igen jó hatással van annak művelőjére, tanulási képességeire, így memóriájára, a finommotoros mozgására. Aki táncol, egy idő után szebben ír, könnyebben tanul verset, jobban számol, hiszen tánc közben sok mindenre kell figyelni.

Huszár Kriszta arra hívta fel a figyelmet, hogy a szigorú szabályok szintén elősegítik a fejlődést. Igaz ez a táncra, és nagyon igaz a sportaerobikra. Előbbi könnyedebb, a szabályok kevésbé rögzítettek, az aerobik esetében pedig a kategóriák és sportági szabályok szerint lehet feljebb kerülni. Az MMS-nél nem kényszer a fellépés, de mindenki lehetőséghez jut, és aki szeretne, rendszeresen versenyezhet.

Négy alkalommal tartanak a sportcsarnokban olyan alkalmakat, amelyek nevükben ToborZónapok, azaz felvételik, de a gyerekeknek nem kell megfelelniük elvárásoknak. – Valahonnan el kell indulnunk, látnunk kell, hogy mozognak a kicsik – mondta Huszár Kriszta. Hozzátette, legutóbbi ovis csoportjuk nagyon sokat fejlődött egy év alatt, a kislányok fegyelmezetten dolgoznak, és szép eredményeket értek el.

A csütörtöki különleges

A szeptember 12-i ToborZónap azért lesz különleges, mert a nagyobbak zenés bemutatót tartanak az érdeklődőknek. Ez azért is jó, mert a lányok gyakorolnak a Szekszárdi Szüreti Napok fellépésére, a kicsik és a szülők pedig láthatják, hogy szorgalommal hova lehet eljutni. Nekik, azaz a piciknek és az anyukáknak átmozgató tornát is tartanak Huszár Krisztáék. Az MMS nem játszóház, de aki kitartó, és táncol, aerobikozik, annak nemcsak a mozgása lesz kulturált, de fejlődik a memóriája, a koncentrációs képessége is.