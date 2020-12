Amit az útdíjról és autópálya-matricákról érdemes tudni

Talán már mindenkivel megtörtént egyszer, hogy véletlenül egy ingyenes útszakaszról ráhajtott egy fizetősre érvényes autópálya-matrica nélkül. Ilyenkor akár büntetésre is számíthatunk.

Azért, hogy elkerüljünk egy esetleges pótdíj fizetést, tájékozódjunk, tervezzük meg az útvonalunkat, így nem érhet meglepetés az úton. Ha érvényes autópálya-matrica nélkül hajtunk át egy ingyenes útszakaszról a díjkötelesre, akkor egy személyautó esetében 14.875 Ft a bírság, amely 30 napnál hosszabb késlekedés után közel 60.000 Ft-ra nőhet.

Ingyenes és díjköteles útszakaszok

Az autopalyamatrica.hu fejlesztetett egy saját programot, amelynek segítségével megtervezhetjük utazásunk költségét, azaz pontosan tudni fogjuk az útdíj összegét, amit utána e-matrica formájában meg is vásárolhatunk online az oldalon.

Ez a térképes tervező ismeri az ingyenes és a fizetős útvonalakat, és ezek alapján számolja ki, milyen autópálya-matricá(ka)t érdemes vásárolni.

Autópálya-matrica típusok

A legrövidebb időtartam, amire autópálya-matricát lehet vásárolni, az a heti, pontosabban 10 napos autópálya-matrica, amelynek díja járműkategóriánként változik.

Ugyanakkor, ha az ingázás a mindennapjaink része, akkor érdemes elgondolkodni az éves autópálya-matrica vásárlásán, de ha csak megyén belül utazunk, akkor elég lehet a megyei autópálya-matrica is. Ha egy adott hónapban többször is utazunk az autópályán, akkor praktikus választás lehet a havi autópálya-matrica is.

2021-es útdíjak

A leggyakrabban vásárolt autópálya-matricák a D1 és a D2 kategóriába tartoznak. Fontos hír, hogy 2021-ben inflációkövető módon változik, azaz nő az útdíj mértéke, vagyis a D1 kategóriában a 10 napos (heti) matrica ára 3 540 Ft, a havi 4 970 Ft, az éves pedig 44 660 Ft-ba fog kerülni.

A megyei (egy megyére érvényes) matrica éves díja 5 200 Ft-ra emelkedik. Ezekre az összegekre még egy tranzakciós költség kerül felszámításra a fizetéskor.

D2 kategóriában az árak így alakulnak: 10 napos (heti) matrica ára 7 270 Ft, a havi 9 930 Ft, az éves pedig 44 660 Ft-ba fog kerülni. A megyei (egy megyére érvényes) matrica éves díja 10 390 Ft. Ezekre az összegekre is jön még egy tranzakciós költség.