Antitrendi zenét játszanak, így dalaik nem rádióbarát slágerek

Ötéves a paksi PistiEst zenekar. A frontember, Gyulai István fogalomalkotása szerint, amit játszanak: kultúrock n’ roll. A szövegeket ő írja, erős, kritikus mondanivalóval. Örülne, ha más zenekarok is érdemi dalszövegekkel dolgoznának, mert nem mindegy, hogy mit kap a koncertre járó ifjúság, a felnövekvő nemzedék.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A közszereplés – a közösségi közszereplés – Gyulai István vérében van. Szólóban is énekel, mint „egyszálgitáros”, de együttesben érzi igazán jól magát. Zenekara, a PistiEst most ötéves, november 22-én lesz a szülinapi koncertjük, Pakson, a Csengeyben. Több tagváltás után a jelenlegi felállásuk a következő: Csapó András (billentyűs), Feil Dóra (vokál), Feil Gábor (dob, vokál), Gyulai István (gitár, ének), Nagy Géza (basszusgitár), Nemes András (gitár), Széles László (fúvós).

– Már óvodában elkezdtem szolfézsra járni Hanol Ágneshez – meséli –, ő aztán beajánlott gitárt tanulni Szabados Lászlóhoz, akinek 12 évig voltam a növendéke. A Ruff Ferenc vezette Friends iskolai zenekarban 2004 környékén, a Big Balls-ban 2008-tól énekelhettem. Magánénekre Góczán Gábornéhoz, dráma tagozatra pedig Hefner Erikához jártam, akitől elsajátítottam a színpadon való megjelenéssel, mozgással, szerepléssel kapcsolatos ismereteket.

Következett a rendhagyó irodalomórák, a zenés-verses estek időszaka. Általában másodmagával lépett közönség elé – legtöbbször Tell Edittel –, például a magyar kultúra vagy a költészet napján, bejárva a kistérség minden települését. Első önálló lemeze, a Gondolatstop 2011-ben jelent meg. Attól kezdve a paksi könyvtárban, múzeumban, kultúrházban, a PistiEst nevű program keretében mutatta be a saját dalait, vendégzenészek közreműködésével. Idővel a műsor neve a zenekar nevévé vált, a közreműködőkből pedig állandó – esetenként cserélődő – tagok lettek. Az első formáció elindult a 2014-es paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon, és meg is nyerte. A siker nagy erőt adott a további munkához. Babérokon való ücsörgésről szó sem volt, tovább kellett lépni, fejlődni.

– Az akkori akusztikus hangzás mára átalakult egyfajta táncolható rockzenévé – vázolja a változást –, többnyire erős, tartalmas, kritikus saját szövegekkel. Nem mindenki vevő erre, azt is mondhatnám, hogy antitrendi zenét játszunk. A paksi rádióban leadják, máshol nemigen. Egyelőre. Pedig széles a repertoár, különböző érzelmeket kifejező dalaink vannak: kemények, szelídek és szívhez szólóak is. Valahogy mégsem válnak rádióbarát slágerekké. Manapság felszínes, eladható, a tömegigényt kiszolgáló módon szokás énekelni. De, mivel hobbizenekarként működünk, mivel nem ebből élünk – én például kommunikációs területen dolgozom –, megelégszünk ennyi ismertséggel és elismertséggel.

A zenekarnak 2017-ben jelent meg az Útkereső című lemeze, tíz szerzeménnyel, igényes szövegekkel és zenével: Kifordult világ, Egy helyen, Mű dolgok, Tudom, de nem akarom, Képzelt koncert, Diktáljuk az iramot, Körbeér-e?, Életképes, Örökségünk, Édesanya. Azóta négy új dal stúdiómunkáin vannak túl. Ezek közreadását is tervezik. Gyulai István fogalomalkotása szerint, amit játszanak: kultúrock n’ roll. És nem bánnák, ha más, befutott együttesek is elmozdulnának a komfortzónájukból ebbe az irányba, mert a trendit követni nem elég. A fiatalok többsége koncertlátogató, s nem mindegy, hogy mit kapnak azoktól, akik hatnak rájuk.

– Néha ismert slágereket is beillesztünk a műsorunkba – mondja –, s akkor a közönség felkapja a fejét, hogy jé, ezt már hallottam valahol, s aztán talán egy-két saját dalunk üzenetére is odafigyel. Nem akarunk tudatot formálni meg világot megváltani, csak arra rámutatni, hogy vannak olyan friss szerzemények a vidéki, amatőr világban is, melyek talán számukra is mondhatnak valamit…

A PistiEst előtt a HellóPisti lép majd fel Gyulai István 1985-ben született Dunaújvárosban. Pakson nőtt fel, ma is ott él. A dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban érettségizett 2004-ben. Diplomát Dunaújvárosban szerzett, gazdálkodás és kommunikáció szakon, 2010-ben. Mellette a paksi Pro Artis Művészeti Iskola drámatagozatára is járt, Hefner Erikához. Gitározni Szabados Lászlótól tanult. Házas, egy lánya van. Saját zenekara a PistiEst a 2014-es paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon aratta első sikerét. Útkereső című lemezük 2017-ben látott napvilágot, tíz dallal. Azóta további négy szám stúdiómunkáival készültek el. Amatőr együttesként működnek, minden tagnak van más, pénzkereső foglalkozása. Az alapítás ötödik évfordulójára koncerttel emlékeznek, november 22-én, a Csengey Dénes Kulturális Központban. Előttük a tatai HellóPisti együttes lép fel, mely ugyancsak egy paksi fesztiválon tűnt fel.

Borítókép: A PistiEst zenekar tagjai (balról): Széles László, Csapó András, Feil Dóra, Feil Gábor, Gyulai István, Nagy Géza, Nemes András