Átevez tengeren és nyílt óceánon a legészakibb fokig

Nem kétséges, hogy Végvári Tamás szeret kajakozni. Jelenleg éppen egy huszonötezer kilométeres távot teljesít, több tételben. Hat éve Budakalásznál vízre szállva csorgott le a Dunán, végiglapátolt a Földközi-tengeren és jelenleg Spanyolországban állomásozik. A végcél Norvégia legészakibb pontja.

A kajakos világutazó a Magyar Földrajzi Társaság területi osztályának meghívására kedden Szekszárdon, a PTE KPVK épületében tartott előadást kalandjairól. Lapunknak elmondta, hogy valóban nem igazán tipikus éppen kajakkal betérni idegen államok felségterületére.

– Alapvetően a dunai országokban okozott némi zavart, hogy valaki kajakkal érkezett hozzájuk – folytatta Végvári Tamás. – Úgy kezeltek, mintha tízezer tonnás tolóhajóval kelnék át a határon, azaz ilyen kategóriájú adminisztrációban volt részem. Törökországba illegálisan léptem be, mert nem volt vízumom. Jó két hétig tartott, míg Isztambulban rendezni tudtam a státusomat. Görögországtól már nem ért különösebb meglepetés, hiszen ettől kezdve EU-s országokban kötöttem ki.

Mindig is szem előtt tartotta a biztonságot, ami abban is megmutatkozott, hogy a tengeren a parttól látótávolságra evezett. Így váratlan vihar esetén is gyorsan elérhette a szárazföldet. Ám az eddigi, immár megszokott Földközi-tenger után a Gibraltári-szoroson átkelve következik egy nyílt világtenger, azaz az Atlanti-óceán.

– Biztos vagyok benne, hogy ott sok mindent át kell alakítanom – értett egyet az erre vonatkozó megjegyzéssel. – Most, a legutóbbi, spanyolországi szakaszon is elkapott egy kiadós, háromnapos vihar, amit a parton vészeltem át. Egy óceán esetében ez a fajta ítéletidő még erőteljesebben jelentkezhet. A jelentős árapály miatt a partvonal és az alaphullámzás is megváltozik. Igyekszem felkészülni az új helyzetre és biztonságos kezelésére.

Végvári Tamás régóta kalandozik a világban, megfordult már Dél-Amerikában, a Tűzföldön, de a Himalája rohanó folyóiban is kajakozott. Bárhol is járt, szinte mindenütt találkozott civilizációnk egyik végzetesnek tűnő „eredményével.”

– A Dunától kezdve a tengerek bármelyik részéig rengeteg szeméttel, műanyaghulladékkal lehet találkozni akár a vízben, akár a parton – adta közre elkedvetlenítő meglátását. – Bizonyos előrejelzések szerint 2050-re a tengerekben több műanyaghulladék lesz, mint hal. Előadásai­mon mindig megkérdezem a közönséget, hogy szerintük egy PET-palack hány év alatt bomlik le? Meglepődnek, amikor megmondom, hogy ehhez négyszáz év kell. Tehát ha én Szekszárdon bedobok az ártérbe egy műanyag palackot, akkor azzal még ük-ükunokáink is találkozhatnak. Sokan gondolják, hogy a tengerek messze vannak, a szennyezés nem a mi problémánk. De nagyon is a miénk. Mivel a tengerek hulladékainak mintegy hetven százaléka a folyókból, így tőlünk is származik. Az pedig tovább súlyosbítja az amúgy is jelentős gondot, hogy a lebomló műanyag bekerül a táplálékláncba.

Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy Végvári Tamás mikor is ér útjának végállomásához, Norvégia, és egyben Európa legészakibb pontjához, a Nordkinn-fokhoz. A dátum több tényezőtől, például az időjárástól is függ, de az nem kétséges, hogy a világjáró teljesíti célkitűzését.

– A végállomáson sem áll szándékomban eldobni a lapátot, mondván, hogy elértem, amit akartam – jelentette ki a sportember. – Nem rekordot kívánok dönteni. Nekem maga az út a cél. Az, hogy bejárjam ezeket a tájakat, megismerkedjem érdekes emberekkel, megéljem az általuk kínált élményeket és továbbadjak belőlük valamennyit, ahogyan az tőlem telik. Valószínűnek tartom, hogy mire elérek Európa legészakibb pontjáig, addigra meglesz a következő útitervem.