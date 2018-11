Átütő sikerre számíthat a két szekszárdi csúcsborász Omega ihlette nedűje

Omega testamentum. Nem kell semmi rosszra gondolni, ellenkezőleg. A megnevezés egy új és zamatos palackos bor címkéjén olvasható. A nedű megalkotója a szekszárdi Eszterbauer János és Takler Ferenc, a két kiváló borász. Az ihlető pedig az Omega együttes, mely csapat tagjai tegnap a Garay Pincében sajtótájékoztatón adtak közre részleteket a közös műhelymunkáról. Az újságírókat Trunkos András menedzser köszöntötte, utána Ács Rezső polgármester, majd a két borász, valamint Kóbor János, az Omega frontembere és vokalistája, Benkő László billentyűs és Debreczeni Ferenc, az ütőhangszerek kezelője emelkedett szólásra. Valamennyien meg is kóstolták a bort, mely cuvée: kékfrankosból, cabernet sauvignonból, cabernet francból és merlot-ból áll.

Az Omega Testamentum bor arról szól, hogy egyszer majd a csapat is előáll egy hasonló nevű produkcióval. Ezt Trunkos András jelentette be a tegnapi sajtótájékoztatón, a bor bemutatásán. Ács Rezső polgármester örömmel nyugtázta, hogy az Omega erre az eseményre Szekszárdra érkezett, és felidézte az együttes pár évvel ezelőtti, Szüreti Napokon való szabadtéri koncertjét, ami mindenkinek különleges élményt nyújtott. Eszterbauer János közreadta a cuvée összetételét és kifejezte azon reményét, hogy a bor a maga műfajában ugyanolyan jó lesz, mint a rock területén az Omega zenéje. Összesen hatszázhetven palack tartalmazza ezt a különleges nedűt. Takler Ferenc megjegyezte, hogy a bor már most nagyon népszerű, igaz, ehhez a sikerhez nyilván az Omega neve is hozzájárul. Azt is kilátásba helyezte, hogy lesz még folytatása ennek a kezdeményezésnek, ha igen, annak mindketten örömmel állnak elébe.

Kóbor János arra mutatott rá, hogy a Testamentum, mint új Omega anyag, sajnos még nem kész. Viszont jövőre az Omega Testamentum bor immár Ótestamentummá alakul; s mire elhagyja a pincészetet az Újtestamentum, addigra remélhetőleg az együttes is behozza lemaradását. Benkő László igazi szakértőként nyilatkozott a borról, mely – természetesen mértékkel fogyasztva – számára egyenesen kiváló gyógyszernek bizonyult. Debreczeni Ferenc elárulta, hogy az utóbbi időben kénytelen volt több orvoshoz is járni. Nem tudott nekik mivel kedveskedni, ám az Omega Testamentum tökéletesen alkalmas erre.

Végezetül Takler Ferenc fellebbentette a fátylat a nagy titokról: az Omega Testamentum, mint bor, azért is olyan finom, mert a kékfrankos szőlő a bátaszéki felmenőkkel rendelkező Kóbor János néhai nagyapja egykori birtokán termett.

