Átvették a díjakat a SÉTA nyertesei

Hét iskolából összesen huszonhét diák csatlakozott a SÉTA programhoz az őszi szemeszterben. Négy tematikában küldtek be a fiatalok írásokat, és engedtek bepillantást abba, mi foglalkoztatja a középiskolás korosztályt, s miként látják saját jelenüket és jövőjüket.

A szakmai zsűri a sok tehetséges fiatal közül végül négyet emelt ki. Az egyes írások pontozását követően alakult ki minden diák esetében egy átlagpontszám, amely alapján felállt a végső sorrend. A pontozás szempontjai között szerepelt a hír alapú újságírás egyik fontos alapelve, vagyis sikerült-e újszerű, érdekes információkat megfogalmaznia a fiatalnak, illetve mekkora olvasóközönséget vonzottak az egyes alkotásai. Nem utolsó sorban fontos volt, miként öntötte nyelvi formába gondolatait. Ezen szempontok alapján az Aranytollat, a 25 ezer forint értékű könyvutalványt, az oklevelet és SÉTA táborban való részvétel lehetőségét Dicsérdi Elizabet, a paksi Energetikai Szakgimnázium 12. d osztályos diákja nyerte el.

A második helyezett Szalai Fruzsina, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 9. a osztályos diákja lett, akinek Kutyapszichológia című írására több mint négyezer Teol olvasó volt kíváncsi. Fruzsina oklevelet és SÉTA táborozást nyert, ahogyan a harmadik helyezett, Mészáros Édua, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 12. b osztályos diákja is. A végzős lány íráskészsége mellett tájékozottságával nyűgözte le a zsűrit.

A Tolnai Népújság az őszi szemeszterben egy különdíjat is odaítélt, amelyet Folkmann-Papp Petra, a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium 11. a osztályos diákja vehet át, a legszívhezszólóbb és a legváltozatosabb műfajban megírt alkotásaiért.

A közösségi oldalak megosztásait, tetszésnyilvánításait tekintve a legaktívabb iskola a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium lett. Az öttagú diákcsapat ezzel 150 ezer forint értékű Edenred utalványt nyert az intézmény számára.

A programban részt vevő diákok a díjátadót megelőzően a gyakorlatban is megismerhették a napilapkészítés folyamatát, és ezzel nyomon követhették, miként kerültek be írásaik a Tolnai Népújságba.

A SÉTA program tavaszi szemesztere április 19-én indul, amelyhez további középiskolák, diákok csatlakozását várjuk egészen március huszadikáig.

Minden díjazott szívesen olvas

Dicsérdi Elizabet közgazdasági pályára készül, de azt szeretné, ha az írás, újságírás legalább hobbi szinten megmaradna az életében, csakúgy, mint az olvasás, ami már most is szerves része a mindennapjainak. Szalai Fruzsina szintén szívesen olvas, őt elsősorban az állatvilág érdekli, és már most tudja, hogy ez határozza majd meg a pályaválasztását. Idővel szívesen írna ifjúsági regényt is. Folkmann-Papp Petra családról, szeretetről, romantikáról szóló könyveket forgat szívesen. Elsősorban a magyar nyelv és a történelem érdekli, s bár jogi pályára készül, nem kizárt, hogy egyszer ő is ír majd regényt. Mészáros Édua nem tudott jelen lenni a díjátadón.