Autószerelő szerszámok

Ha autószerelésről van szó, a szerszámok sora végtelennek tűnik, hiszen legyen szó karosszériáról, a futóműről, a motorról vagy egy ablaktörlőről, minden egyes rész javításához és karbantartásához létezik megfelelő eszköz. Nem véletlen, hogy az autószerelő műhelyekben is külön figyelmet kell szentelni ezeknek a használati tárgyaknak a tárolására, hiszen ellenkező esetben biztosan semmit sem találnának meg a szakemberek.

Hiszen a legkisebb kiegészítőktől az egészen komoly berendezésekig számos autójavító szerszám megtalálható e területen.

Ha van az embernek egy kis tehetsége és türelme hozzá, sok esetben otthon is el tudja hárítani a kisebb-nagyobb problémákat, amelyek az autóval kapcsolatban felmerülhetnek. De mire lehet ehhez szükség otthon a garázsban? Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük, mi mindenre lehet szükség otthon, ha a kocsi bütyköléséről van szó.

Futómű javításhoz

A futómű javításához szükséges szerszámok köre igen széles kört ölel fel, hiszen ide tartoznak többek között a fékrendszer szerelésére alkalmas eszközök, a rugó és lengéscsillapító szerelő szerszámok, a féltengely és kardántengely karbantartására alkalmas kellékek, de például a csapágylehúzók, valamint a gömbfej és gömbcsukló szerelő szerszámok is. Vagyis minden olyan, amire az autó „alapvető életfunkcióinak” fenntartásához szükség van. Mindez azért olyan nagyon fontos, mert a nem megfelelően beállított futómű igen komoly károkat okozhat a járműben hosszú távon. Az abroncsok nem megfelelően kopnak és elveszítik a megfelelő tapadásukat, de hatással van mindez a lengőkarra és a stabilizátorra is. Éppen ezért annyira fontos a legkisebb eltéréseket is korrigálni e téren.

Motor-és váltószereléshez

Ebben a kategóriában a kisebb eszközök mellett igen komoly berendezések is helyet kaptak, így ha van hozzá egy kis szakmai rálátása az embernek, akár otthon is végezhet diagnosztikákat az autóján. Benzines és dízel motorokhoz alkalmas vezérlés rögzítők, vezérlés beállítók, injektor és porlasztó szerelő szerszámok, sőt, hűtőrendszer nyomásmérők és egyéb motor diagnosztikai műszerek is rendelkezésre állnak a motor-és váltószerelés világában. Emellett nem szabad elfeledkezni ennek kapcsán a kuplungról, a kipufogócsőről és az olajszűrőről sem, ugyanis ezek karbantartása és javítása is hozzátartozik mindehhez.

Karosszéria szereléshez és a kárpit rendben tartásához

Lássuk be, nagyon fontos a kocsi megfelelő működése, ám ha e téren minden rendben van, pontosan ugyanennyire lényeges az is, hogy a karosszéria ideális állapotban legyen. Ezen legtöbbször a különböző horpadások ejtenek csorbát, így egy horpadás javítónak mindenképpen helyet kell kapnia az otthoni szettben is. Hiszen ha egészen kicsit a sérülés, nem szükséges rögtön karosszériáshoz fordulni és magas költségek árán megcsináltatni. Az apró esztétikai hibák pénztárcabarát kijavítására a karosszéria javító szettet tökéletes megoldást nyújtanak. Így jöhet kavicsfelverődés vagy jégkár, nem okozhat megoldhatatlan problémát. Emellett az otthoni autószerelő barkácskészlet összeállításakor érdemes szétnézni a patentkiszedők, valamint az ajtókárpit és tömítés eltávolító szerszámok között is, hiszen ha nem bíznád ezt a feladatot sem szakemberre, a kárpit rendben tartásához ezek a kiegészítők is elengedhetetlenek.

Kiegészítő szerszámok

Nem is gondolná az ember, mennyi mindenre van szükség a hétköznapok során akkor, ha saját kezűleg szeretné rendben tartani a család járművét. Mindenképpen jó ha van kéznél a garázsban például egy törött csavar kihajtókészlet, jó szolgálatot tehet egy szám- és betű beütő készlet is, de nem szabad megfeledkezni a menetjavítók, anyaleszedők, csipeszek, csavarfelszedők és gyűrűkészletek világáról sem, amelyek mind hasznosak lehetnek egy-egy művelet során. Éppen ezért érdemes beszerezni ezek közül a legszükségesebbeket. Mindezek alapján jól látható, milyen sokféle szerszámra és kiegészítőre van szükség akkor, ha az ember a saját garázsában szeretné rendben tartani az autóját. Fontos, hogy ha megbízható helyről szerezzük be ezeket és minőségi alapanyagokból készülnek, hosszú éveken keresztül jó szolgálatot tesznek majd a kocsi karbantartása terén.