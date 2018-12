Az a legjobb, ha a társkereső tudja mit vár, és mit tud nyújtani

A Tolna megyei hölgyek kerülik a pocakos, alkoholfüggőségben szenvedő, otthon maradni képtelen férfiakat, míg a férfiak a túlsúlyos vagy túl vékony, átlagos arcú, náluk idősebb hölgyeket nem preferálják.

Alkalmi randevúk tekintetében nem segít, kifejezetten párkeresés, tartós kapcsolat céljából karolja fel azokat a társra vágyókat a szekszárdi székhelyű megyei társkereső iroda, amely idén tavasszal kezdte meg a működését.

Tapasztalataik szerint a hölgyek zömében komoly kapcsolatot keresnek, élettársat, férjet, míg a férfiak közül jóval kevesebben vannak, akik feleséget szeretnének maguknak találni. A házassági szándék nem jellemző a párkeresők között, ugyanakkor nem utasítják el, csak valahogy nem arrafelé alakulnak a történetek a legtöbb esetben. Főként ha a társkeresők márt túl vannak egy, vagy akár több, válással végződött házasságon. Utóbbiak fényében érthető, hogy nem mindjárt egy újabb házasság gondolatával vágnak bele a párkeresésbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A statisztikáik alapján a magányosok leginkább élettársi kapcsolatokra vágynak. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan zajlik, arról a tulajdonostól tudtunk meg néhány kulisszatitkot.

– Nálunk a társkeresés személyre szabott. Azok, akik hozzánk fordulnak, igényesek, és a legjobb társat szeretnék maguknak. A legfontosabb szempontok alapján alkotjuk meg valós profiljukat, fotót készítünk róluk, vagy a tőlük kapott képpel regisztráljuk őket. Amint egyezőséget találunk az adatbázisunkban lévő ügyfeleink között, kiértesítjük tagjainkat. Először a hölgynek jelezzük, hogy lehetősége van megtalálni megfelelő társát. Megkapja az úriember profilját, és amennyiben szimpátiát érez, és engedélyt ad rá, felvesszük a kapcsolatot választottjával, aki végül eldönti, hogy szeretne-e a hölggyel kapcsolatba lépni. A személyes adatokat, mint például a nevet, telefonszámot az úriember csak akkor kapja meg, ha a személyes találkozást választja. Ez esetben tehát valójában a férfi mondja ki a végső szót, de ugyanez tapasztalható a való életben is – mondta lapunknak Bodó Ágnes, a társkereső iroda tulajdonosa, aki hozzátette, hogy amennyiben összejön egy-egy kapcsolat, az ügyfeleknek az iroda felé jelezniük kell, ebben az esetben ugyanis inaktív tagokká válnak, akik bármikor aktiválhatóak társkeresés szempontjából.

A kapcsolatot aztán a társkereső iroda már nem követi nyomon – igyekeznek a lehető legdiszkrétebb módon eljárni –, ám ugyanúgy továbbra is segítik az ügyfeleiket. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni az első randevú fontosságát, amelyen később egy egész párkapcsolat sikere múlhat. A helyszín kiválasztása, a randevúzók megjelenése, öltözete, parfümválasztása mind-mind kényes terület, hiszen akár sértő, vagy visszatetszést keltő lehet a másik fél számára. Mindenesetre azok, akik úgy érzik, hogy ebben is tanácsra van szükségük, bátran fordulhatnak az iroda munkatársaihoz, ám a jellemző az, hogy ügyfeleik ezekben a kérdéskörökben is tudatosak.

Vannak egyébként, akik szűkszavúan adják a munkatársak tudtára, milyen társra vágynak, de vannak, akik önmagukról is hosszasan beszélnek, feltárják legbensőbb vívódásaikat, és reménykednek, hogy megtalálják azt, aki életük végéig szerető, gondoskodó párjuk lehet.

– Általánosságban elmondható, hogy a hölgyek alapvetően olyan társat keresnek, akik kerülik az alkoholt, nem lógnak éjjel-nappal a haverjaikkal, szívesebben maradnak velük otthon. Testalkatra vonatkozóan igényük, hogy leendő társuknak ne legyen túl nagy a pocakja. A férfiak részéről tapasztalat, hogy igen magasra állítják a mércét. Általában náluk jóval fiatalabbat, csinosat, kellemes megjelenésűt, adott esetben kifejezetten szép arcú hölgyet keresnek, a túlsúlyos és a túlságosan vékony hölgyeket úgymond nem preferálják. Mindkét nemre jellemző az egzisztencia fontosságának igénye. Alapkérés szokott lenni, hogy választott társuknak legyen önálló keresete, munkahelye. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagy többségben elvárják, hogy leendő társuk szintén ugyanazzal rendelkezzen, de előfordul, hogy elég a jóval alacsonyabb iskolázottság is ahhoz, hogy rájuk találjon a szerelem – mondta lapunknak Bodó Ágnes, aki hozzátette, hogy ügyfeleik életkorát tekintve a teljes felnőtt korosztály képviselteti magát, a húszévesektől kezdve egészen a nyolcvanévesekig, férfiak, nők vegyesen.

Az idősebbek egyébként gyakran bátortalanul érkeznek hozzájuk, de az iroda munkatársai folyamatosan erősítik bennük, hogy a társra találás nincsen életkorhoz kötve, mindenkinek megvan a párja a világban, életkortól függetlenül bármikor érdemes próbálkozni. Hamarosan párterápiás tanácsadással is kibővül a tevékenységük, tehát érdemes nem feladni a szerető, boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat reményét.

Bodó Ágnes szekszárdi, pedagógus végzettsége van, és azért nyitotta meg társkereső irodáját, mert felfigyelt arra, hogy a magányos embereknek, ha van is társaságuk – például kórusban énekelnek, vagy valamelyik nyugdíjas csoporthoz tartoznak –, mindig ugyanazzal a társasággal találkoznak, tehát nincs alkalmuk, lehetőségük, hogy új embereket ismerjenek meg.

Óvatosan ajánlott használni a netet A társkereső iroda tulajdonosa kihangsúlyozta, hogy az internetes társkeresés nem a profiljuk, náluk fontos a személyes megjelenés a regisztrációkor. A későbbiek során sem tervezik bevezetni, mondhatni azokra specializálódtak, akik félnek a szélhámosoktól, ódzkodnak feltenni személyes adataikat az internetre, és jóval körültekintőbben, valamint felelősségteljesebben állnak hozzá a társkereséshez. Természetesen azoknak a fiataloknak, akik az internetet biztos kézzel használjak, jóval könnyebb a dolguk párkeresés tekintetében, ők könnyebben fel tudják ismerni a gyanúsabb illetőket, ám az idősebbek ebből a szempontból is kiszolgáltatottabbak, hiszen nagy többségük nincsen tisztában az internet világának olyan alapvető dolgaival, amely egy fiatalabbaknak ma már nem okoz problémát. Fontos tudni, hogy sok esetben nehéz kiszűrni azokat a csapdahelyzeteket, amelyeket egy ellenőrizetlen helyzet hozhat magával, ezért nem mindegy, hogy személyes adatainkról hogyan vélekedünk, kiben bízunk, milyen lehetőségeket veszünk igénybe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS