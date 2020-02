Az Agóra filmszínház figyel a részletekre

A szekszárdi mozi szakemberei is készülnek a 2020-as Oscar-díj-átadásra, a Kisasszonyokat már biztos, hogy műsorra tűzik, ahogy a Házassági történetet, Az ír című filmet és az 1917 című alkotást is. Mind a négy mozi harcba száll a legjobb film címéért február 9-én.

Szekszárdon Radnai Erzsébet, a Babits Mihály Kulturális Központ kulturális mened­zsere fél éve felel az Agóra mozi filmjeinek műsorra tűzéséért, annak minden részletéért. Lapunknak elmondta, hogy felkészültek a 92. Oscar-gálára, és február közepétől, a Los Angeles-i Dolby Színházban az év legnagyobb eseménye, és a szobrok átadása után, minimum négy jelölt-alkotást hoznak el a Tolna megyei közönségnek.

Az Agóra mozifilm felelősei minden részletre odafigyelnek, amikor kiválasztanak egy-egy alkotást. Arra is, hogy kik az adott filmek főszereplői, és nálunk milyen a népszerűségük. Jellemző, hogy a legújabb hollywoodi sztárok még nem annyira megjegyezhetőek, helyettük még mindig a régi, jól bevált nevek a vonzóak. Ha őket a külföldi plakátokon nem is tüntetik fel, nálunk igen, mert számít a Tolna megyei nézőközönség ízlése.

A legismertebb sztár például Vin Diesel, az amerikai akcióhős, aki a Halálos iramban sorozattal lopta be magát a megyei szívekbe. Ahogy Will Smith amerikai színész, akiért szintén „megőrülnek”, ezért a világ legismertebb hősének új moziját, a Bad Boys-ot múlt csütörtöktől játssza a szekszárdi mozi.

A statisztikai adatokból az látszik, hogy Tolna megyében még mindig népszerűek a horrorműfajú alkotások és az akciófilmek, de a legnagyobb népszerűségnek mégis a gyermek animációs filmek örvendenek. Kimondottan slágernek számított a Jégvarázs első két része, A Mancs őrjárat, a Disney-filmek, a Demona-sorozat.

– Premierfilmeket vetítünk, közel a magyarországi bemutatókhoz, de maximum néhány napos vagy egy hetes eltérésekkel. A tavalyi évben a legnépszerűbb film a Star Wars volt, végig telt házzal játszottuk, ahogy a Jégvarázs második részét is több alkalommal visszahoztuk a szekszárdi közönségnek. Hamarosan bemutatjuk a Mancs őrjárat következő részét, ahhoz szintén nagy reményeket fűzünk – mondta Radnai Erzsébet, hozzátéve, hogy bármennyire is kis mozinak számít a szekszárdi, hiszen mindössze hatvan férőhelyes, de nekik is számít, hogy külföldön egy-egy film milyen értékeléseket kap, ahhoz, hogy nálunk levetítsék.

A külföldi filmek mellett fontosnak tartják, hogy a magyar alkotásokat is bemutassák, amelyek a tervezésnél, a külföldi filmekkel szemben mindig előnyt élveznek. Februárban például a Béres József életéről, a Béres-csepp megalkotásáról szóló, A feltaláló című magyar film érkezik a szekszárdi moziba.

– Főleg az aktív korú, felnőtt korosztály és az óvodás és iskoláskorú gyermekek látogatják nagy számban a mozit, de célunk, hogy az idősebb korosztályt is megszólítsuk filmjeinkkel. Ezért a 17 órás műsorsávban egyre többször vetítünk értékes, az idősebb korosztálynak is szóló filmeket, amelyeket érdemes megnézni – mondta Radnai Erzsébet kulturális menedzser.

Borítókép: Radnai Erzsébet fél éve felel az Agóra mozi filmjeiért