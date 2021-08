Az egész megyére fókuszált a főzőműsor különkiadása

Különkiadással jelentkezett a népszerű gasztroműsor, a készítők ellátogattak a „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja című rendezvényre. Az adásban körbejárták, szemügyre vették a települések értékeit és természetesen a kiváló ételeiket.

A Gasztromegye-sorozat, amit a Tolna Megyei Önkormányzat és a Civil Legátus Egyesület hívott életre, rendhagyó adást készített nemrégiben. Sárszentlőrincen járt a stáb, de ezúttal nem a falut bemutatva, hanem a remekül sikerült „Vár a Megye” – Tolna Megyei Értékek Napja című rendezvényt körbejárva.

A települések többsége a jó szokásokhoz híven idén is kitett magáért, az értékekkel és érdekességekkel teli sátrakban a gasztronómia került a középpontba.

A Gasztromegye stábja elsőként a paksi sátort térképezte fel, ahol Hanol János, a polgármesteri hivatal turisztika, városmarketing és kommunikációs csoportvezetője fogadta őket. – Mivel készültetek a mai napra? – kezdte a beszélgetést Vizin Balázs műsorvezető. – Idén különleges gasztronómia értéket helyzetünk a fókuszba, ugyanis néhány hónapja került a Tolna Megyei Értéktár értékei közé a paksi sillerbor, erre építkeztünk a mai napon – érkezett a válasz. A hagyományos sváb recept szerint készülő élénkpiros nedű mellé borkorcsolyákat is kínáltak a paksiak.

A megyeszékhely standját is meglátogatták a műsorkészítők. – Mi, szekszárdiak szakítottunk a hagyományokkal, hiszen hasonló rendezvényeken a bográcsételeket helyeztük előtérbe, de most egy fiatalos, lendületes váltásnak köszönhetően különleges fogásokkal készültünk – emelte ki Gombay Szilvia, a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal munkatársa. Kovászos lángos, tolófánk, vagy ismertebb nevén, churros készült a forró olajban. A finom ételek mellé természetesen szekszárdi bor dukált, így az érdeklődők a Szekszárdon fellelhető összes borászat termékét megkóstolhatták.

A Tolna megyeiek színe java részt vett az eseményen, több mint negyven településsel és közel hatszáz résztvevővel képviseltette magát a rendezvény. A dombóváriak vaddisznópörköltet főztek, a kölesdi standnál harcsapaprikás készült túrós csuszával, az aparhantiak pedig kézműves bonbonokat kínáltak. A sátrak forgatagában a stáb összefutott Süli János országgyűlési képviselő, tárca nélküli miniszterrel is. – Nálunk orosz recept alapján készülő ételeket is megkóstolhatnak az ide látogatók, de én azt vallom, hogy a saját gasztrorendezvényünkön a hazai ételeket kell előnyben részesítenünk – hangsúlyozta. – A nagy dolgok a fehér asztal mellett dőlnek el? – kérdezte a műsorvezető. – Természetesen nem, de hogy eldőljön máskor, ahhoz szükséges a fehér asztal mellett kialakuló bizalom is – felelte az országgyűlési képviselő. A műsor követői Süli Jánostól azt is megtudhatták, hogy csak annak az étel elkészítésének érdemes nekiállni, ami legalább két órát vesz igénybe. A beszélgetés alatt a tárca nélküli miniszter annyira megkedvelte a műsor egyedi mintázatú kötényét, hogy a stábtagok neki ajándékozták emlékként.