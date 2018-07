Az egészség legyen az első, ne a kényelem!

Hónapról hónapra egyre nagyobb a forgalom a szekszárdi sürgősségi osztályon. Ám ennek elsősorban nem a szeszélyes időjárás az oka, hanem az, hogy sokan a háziorvost szeretnék megkerülni. Aki krónikus betegségben szenved, és rendszeresen szed gyógyszert, annak célszerű előre gondolkodnia, különösen, ha nyaralni utazik.

Dr. Simon János főorvos elmondta, rendszeresen előfordul, hogy valakinek a nyaralás alatt jelentkeznek panaszai, de ott nem szeretne orvoshoz menni, ezért hazaérkezve négy-öt napja fennálló problémával keresi fel a szekszárdi Balassa-kórház sürgősségi osztályát. A főorvos emlékeztetett, kár abban bízni, hogy így gyorsabb ellátást kapnak, mint a háziorvosnál, hiszen a beérkezők között sorrendet állítanak fel. Először azokat látják el, akik a legkritikusabb állapotban vannak. Emiatt elképzelhető, hogy valakinek órákat kell várnia.

A főorvos elmondta, a nyári időszakban az sem ritka, hogy az ideérkező turisták elfelejtik magukkal hozni a gyógyszereiket, és emiatt lesznek rosszul. Felhívta a figyelmet arra, akinek rendszeresen kell gyógyszert szednie, az a saját érdekében legyen körültekintőbb. Azt is hozzátette, a szívbetegek, cukorbetegek és a pajzsmirigy problémákkal küzdők számára nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, különösen hőség idején. Erre a célra a csapvíz és az ásványvíz is megfelelő. Dr. Simon János kifejezetten nem javasolja, hogy különleges folyadék pótoló szereket használjanak. Olyan szereket például, amiket a hosszútávfutóknak fejlesztenek ki, mert ezeknek alacsony a nátriumtartalmuk, ami melegben nem előnyös.

Dr. Gellér László professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy természetesen a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők is elmehetnek nyaralni, de előtte érdemes felkeresniük a kezelőorvosukat. A szakember tudja megmondani kell-e változtatni a gyógyszer adagolásán, illetve, mire kell jobban ügyelni. Azt érdemes tudniuk, hogy a hosszabb utazás számukra önmagában megterhelőbb lehet, de olyan esetleges változásokkal is számolni kell, mint a magasabb páratartalom, megváltozott életritmus. Célszerű tájékozódni arról is, megengedett-e az adott gyógyszerek mellett a napon való hosszas tartózkodás. A keringési problémákkal, szívbetegségekkel küzdőknek húsz fok alatti vízben nem szerencsés fürödni, de túl meleg vízben sem javasolt hosszabb ideig tartózkodni.