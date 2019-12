Az igazi havazásra februárig várni kell

Meleg, esős karácsony után a január sem kecsegtet igazi téli időjárással. Most lehűlés következik ugyan, de igazi havazás csak februárban várható. A nyár viszont jövőre is forró lesz, legalábbis Dávid Mihály magánmeteorológus szerint.

Dávid Mihály magánmeteorológus minden évben elkészíti – régiókra bontva – a teljes évi időjárás előrejelzését. 2020-ban – az ő számításai szerint – februárban igazi, vacogós hideg napokra kell számítani, addig viszont többször is lehet akár plusz tíz fok is januárban. A hónap közepén lesz hűvösebb, de nem igazi téli jelleggel. Február végén viszont akár mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

A tavasz már március közepén megérkezik, a hónap vége felé húsz fokos hőmérséklettel, ami tovább emelkedik áprilisban, a hónap közepén várható egy kis visszaesés. Május elején változékony, majd a hónap végétől nyárias lesz az idő, ami négy hónapig is eltart. A nyári hónapok közül július lesz a kevésbé meleg, tele zivatarokkal, a hónap közepén a hőségben lesz egy hetes visszaesés.

Az utolsó tavaszi fagyra május 1-e és 10-e között, az első őszi fagyra pedig október közepén kell számítani. Dávid Mihály szerint, megyénkben az évi csapadékösszeg 650 milliméter közelében lehet.

A meteorológusok mindig elmondják, hogy felelőtlenség hónapokkal előre kijelenteni, milyen lesz az időjárás egy adott napon.

Azonban a hosszú távú előrejelzésre is igény van. Nem véletlen, hogy annyi intézet – az amerikai NASA, a brit, japán és orosz meteorológiai intézetek – mind készít hosszú távú előrejelzéseket. Van, aki a statisztikákra esküszik, van, aki a különböző hatásokat – például óceánok hőmérséklete, hótakaró mennyisége, ciklonok vonulása stb. – figyeli, és ebből állítja össze a következtetését.

Már túl vagyunk az ünnepeken, és idén is szomorúan állapítottuk meg, hogy nem volt fehér a karácsony. Utoljára 2012-ben volt igazán kemény a tél – a 2011-es karácsony sem volt fehér –, január második fele, illetve az egész február havas volt, többször közelítette meg a mínusz 20 fokot az éjszakai hideg, majd márciusban hirtelen jött a meleg.

A rendkívüli időjárást – legyen az télen, vagy nyáron – mindig jobban megjegyzi az ember. Az eddigi leghidegebb tél Tolna megyében 1987 januárjában volt – mióta jegyzik a hőmérsékleteket –, ekkor többször is –23 fokot mértek, és napközben sem volt melegebb –12 foknál.