Az önzetlen kisiskolások adtak is, meg kaptak is

A Mórágyi Általános Iskola felső tagozatos színjátszó csoportjának tagjai elhatározták, hogy ajándékot visznek a dévai árváknak.

Szeretettel várják a mórágyiakat! Ezt írta válaszlevelében Palkó Cecília, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthon vezetője. Az iskola megnyerte támogatónak a Tamási Tankerületet és Mórágy önkormányzatát, majd gyűjtésbe kezdett. A falubeliek, a szülők, a hozzátartozók rengeteg tartós élelmiszert, tisztálkodószert, édességet, ruhát és pénzadományt hoztak az iskolába.

– Hajnali négy órakor tizenhatan keltünk útra a mórágyi kisbusszal – mondta el lapunknak Mucska Melinda igazgató, a kisdiákokból, pedagógusokból, szülőkből álló küldöttség vezetője. – A járművet egy bátaszéki személy tankolta tele, ezzel is segítve küldetésünket. Kora délután érkeztünk Dévára, a kolostor elé. Gyermekeink boldogan hordták be az épületbe a csomagokat. Utána a helyiek meginvitáltak bennünket az ebédlőbe, ahol már gyülekeztek a kíváncsian felénk tekintgető otthoni gyermekek. Azonnal szóba elegyedtünk velük, hiszen régóta ezt, a velük való találkozást vártuk. Szépen és egyszerűen megterített asztalnál fogyasztottuk el az ízletes ételt. Miután megebédeltünk, papírszínházzal, mesével szórakoztattuk a hálás közönséget.

Később megérkezett Palkó Cecília, az otthon vezetője is, aki a templomba, a Mikulás-ünnepségre hívta a mórágyiakat. Az ebédlőbe visszatérve ünnepi asztal jelezte, hogy vacsoraidő van. Ismét a gyerekek terítettek meg, ők szolgáltak ki mindenkit, sőt, a vacsora elkészítésében is segédkeztek. Itt ugyanis természetes és örömmel végzett feladat a házimunka. Az étkezések végén nincs maradék a tányéron. Az otthonlakók nem válogatnak és nincs pazarlás. Képzésükről sokat elárul, hogy a magyar mellett románul, angolul, németül és latinul is tanulnak.

– Bár adtunk, mégis úgy látom, hogy valójában mi, vendégek kaptunk – adott összegzést Mucska Melinda. – Ezek az árvák boldogok, jókedvűek, szeretnek tanulni, megbecsülik az ennivalót, tesznek magukért és másokért, vannak életcéljaik, vágyaik, amiket rendszerint meg is valósítanak, nem panaszkodnak, szeretettel fordulnak egymáshoz. A visszaúton az járt a fejünkben, hogy jobban meg kellene becsülnünk azt, ami nekünk megadatott: a családot, az iskolát, a tanulást, a meleg szobát, az ételt. Ezt tanultuk meg a dévai gyermekektől.

Borítókép: A mórágyi csapat a magyar népballadában megörökített magos Déva váránál