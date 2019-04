Azt szereti saját és mások képeiben, ha azok inspirálnak

Ismerik Csukás István méltán híres meséjét Sün Balázsról? Ő a legifjabb sünfiú a hét testvér közül, aki legkisebbik lévén mindig kiszorul, kireked az egyre szűkösebbé váló házból… Végül mindezt megelégelve új otthont épít magának, ahol – a nála menedéket kérő hat testvér miatt – reggelre újra a küszöbön találja magát. Kedves történet, sok-sok (erkölcsi) tanulsággal.

Írásunk hőse nem egy sündisznó, hanem Balázs, a magyar vizsla. Név­adójává úgy vált Csukás István kedves, kivetett, „küszöbre szoruló” mesehőse, hogy a nyolc kiskutyányi alom különce annyira más volt, mint a többi kölyök, hogy akkori gazdájának Sün Balázs jutott róla az eszébe. Önfejű, rengeteg kárt okozó kiskutya volt, akit fél áron adott a tenyésztő, csak hogy a „kisördögtől” szabaduljon. Mindez történt 2016–2017 fordulóján. Későbbi gazdájával való találkozása sors­szerű volt.

A dunaföldvári Rivnyák Bernadett, Detti kislányként tengerbiológusnak készült, s mindig tartott állatokat: nyulakat, macskákat…, de saját kutyát soha. Mikor elpusztult utolsó cicája, úgy döntött, szeretne egy angol buldogot. Mivel még a szülői házban élt, ezért először őket kellett meg­győznie. Érdekes módon nem volt ellenvetés. A buldog helyett talált rá családi kapcsolatokon keresztül a „leárazott” Balázsra, és nem volt szíve többé megválni tőle.

Ahogy a kutyások mondják: „bevésődtek” egymásnak. A feltétel nélküli szeretetnek, a rengeteg törődésnek és foglalkozásnak hála, Balázs ma nyugodt, harmonikus, szófogadó kutya. Persze mindez nem lenne elég ahhoz, hogy cikk (is) szülessen róla. Balázs családba érkezésekor Detti hivatali munkát végzett (amit finoman szólva sem neki találtak ki), ezért a vele való foglalkozás lelki gyógyír is volt számára. A gazdi szerint a kutyának vezér kell, akit hűen, vakon követhet. Ezenkívül idő, energia, türelem, ezek a kulcs­szavak képzése során.

Összekapcsolódik a két „szerelemgyerek”

Detti kilencévesen kapta az első fényképezőgépét, ekkor „fertőződött” meg a fotózással. 12 évesen digitális gépet kapott a szüleitől, ekkor tanult meg nemcsak fényképezni, hanem vágni, képet szerkeszteni, sőt mellé weblapot is készíteni. A gimnáziumi évek alatt ő volt az osztály „fotósa”, az események képi dokumentálója. Az egyetem idején azonban a fotózás eltűnt az életéből. Hogy miért? Maga sem tudja a választ. Talán mert mindennek oka és ideje van? A diplomaosztójára – hirtelen ötlettől vezérelve – fényképezőgépet kért a szüleitől. Nagyjából egy év alatt jutott el arra a szintre (teljesen autodidakta módon), hogy méltó használója legyen a profi gépnek. És hogy az időbeli kronológia ne „sérüljön”, Balázs érkezése ugyanebben az időszakban történt. Így kapcsolódott össze a kutya és a fotózás: a két „szerelemgyerek”.

Balázs remek fotóalanynak bizonyult. Miközben „nevelte” Detti, fotózta is. Időközben a hivatali munkát felváltotta a mezőgazdaság, hazatért a családi vállalkozásba dolgozni, gyakorlatilag egész nap együtt „létezett” Balázzsal. A képeket soha nem tervezte, mindig spontán ötlettől vezérelve fotózott, és a legjobbnak vélteket kezdte feltölteni a Facebookra. – Úgy vélem, mindenkiben van bizonyos közléskényszer, én így bontakoztam ki – mesélte. Sorra kerültek fel a kutyás képek – napjában akár több – a közösségi hálóra. És ezzel egy időben megindult a negatív hozzászólások, a bántások sorozata… „Miért a kutya?” „Miért csak a kutya?” „Nincs más dolgod?” – hangzott a sok lehúzó kritika.

– Olyannyira kedvemet szegte a dolog, hogy töröltem a profilomat, és új felületet kerestem. Ekkor jutott eszembe az Instagram. Nemzetközi közösségi hálózat, gyakorlatilag csak képek és videók megosztására szolgál. Hogy „rejtve” maradjak, kizárólag angolul írtam, a helymegjelölésemet is csak Európára szűkítettem. Megviselt a korábbi sok bántás, így védekeztem – mondta.

Több ezer követője lett Balázsnak

November 22-én került fel az első kép az Instagramra. – Öntözni voltunk kint a gyümölcsösben, amikor a fényképezőgépemet próbálgattuk Erikkel, a barátommal. A mozgásban lévő Balázst szerettem volna fotózni úgy, hogy a kép éles legyen. A „spontán” feltöltés után, rövid időn belül 90 like-ot kapott, ami annak tudatában, hogy nem volt előzmény, újként „debütáltunk”, nagyon nagy szó. Lelkesített a „siker”, így kezdtem el tudatosan kiépíteni Balázs profilját. Most az oldalnak körülbelül ötezer követője van, akik kizárólag arra kíváncsiak, hogy Balázs hogyan éli a mindennapjait. Ebből 3500-an aktívak, használják az interaktív felületet is.

A döbbenetes számok pedig folytatódnak: egy-egy posztot 15–20 ezren néznek meg, azaz hetente nagyjából 150 ezer embert érnek el. A követők ötven százaléka az USA-ban él, nyolcvan százalékuk „kutyás”. Emiatt is fontos az angol nyelv (ami Detti harmadik „szerelemgyereke”). A képekhez fűzött, egy-egy mondatos (sokszor vicces és mindig kreatív) gondolat angolul szólalt meg egészen 2018 szeptemberéig. Ekkor történt a „stratégiaváltás”. Ugyanis egyre több megkeresés érkezett. Detti pedig belefutott egyik szívügyébe: hazai, kézzel készített, minőségi termékek támogatása.

Mezőgazdasági termelőként maga is jól tudja, milyen nehéz felvenni a versenyt a multikkal, a tömegtermeléssel. Amikor egy pécsi lány azzal az ötlettel kereste meg, népszerűsítse, azaz reklámozza egyedi pórázait és nyakörveit, Detti úgy döntött, feltárja magyar „kilétét”. Azóta havonta érkezik egy-egy szett, Detti fotóz, photoshoppol, feltölt, népszerűsít, miközben reklámfelületet biztosít, és vizuális élményt nyújt azoknak, akik megnézik a képeit. – Azt szeretem leginkább a magam és mások képeiben is, ha inspirálnak. Ha elindítanak bennem egy érzést: jókedvre derítenek, örömmel töltenek el, vágyakozni kezdek valami után, elszomorítanak…

Továbbra is hobbi, és nem az üzletszerzés a cél

Az első megkeresést aztán sorra követte/követi a többi: egy nagy kanadai cégnek jövőre Balázs lesz a reklámarca, a Paksi Atomerőmű lakossági naptárának egyik „hónapján” szintén feltűnik majd. De az utóbbi időben kapcsolatba lépett velük egy kutya­snacket forgalmazó és egy bilétákat gyártó cég is. Több szállás ajánlott fel számukra pihenési lehetőséget, mert szeretnék, hogy Bazsi reklámozza a kutyabarát helyet. Vagyis „karrierje” beindult. Olyannyira, hogy Detti kénytelen volt felkeresni egy Instagram-markentinggel (már ilyen is létezik!) foglalkozó hölgyet, aki segített neki abban, hogyan tudná megőrizni az etikus, a tudatos, jól felépített „instázást” (és igen, már ez a fogalom is létezik).

Kezdik már sejteni, hogy új dimenzióba érkeztünk? Egy többnyire vagy kizárólag online térben működő világba? Detti szerint a tv-reklám lefutóban, a fiatalok mind YouTube-on és Instagramon tájékozódnak, szinte mindent online rendelnek. Jelenleg Balázs Instagram-oldala – a hazai kutyás profilok közül – az egyik legigényesebbnek tartott. Detti kiemeli, nem célja üzletszerűen foglalkozni az oldal népszerűsítésével, továbbra is hobbinak tartja a mezőgazdasági munka mellett. Ahol összekapcsolhatja a kutya, az angol nyelv és a fotózás hármasát, s ha emellett nemes ügyekben is segít, akkor mindez további örömmel tölti el.