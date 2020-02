Babáknak, gyerekeknek jót tesz a friss, tiszta levegő télen is

Milyen gyakran sétáltassuk a szabad levegőn az egyéves kor alatti babákat, illetve az ennél nagyobb kisgyermekeket? A kérdést gyakran teszik fel az édesanyák, hol a védőnőnek, hol a gyermekorvosnak. A szülők nem véletlenül aggódnak, hiszen jelenleg influenzajárványos, megfázásos időszak van és egy kisgyermek szervezetének nagy megterhelést jelent, ha belázasodik.

Egy fejlődő szervezetnek naponta minimum egy órát a szabadban kell töltenie, hiszen a friss levegőn való tartózkodás már önmagában étvágyfokozó. A nagyobbaknak pedig a szabadban kitárul a mozgásterük, így kifutkározhatják magukat. Egy szabad levegőn elfáradt baba vagy kisgyermek éhesebb lesz, altatni is könnyebben, mint azokat a gyerekeket, akik az egész napot a szobában töltik, mondta dr. Gonda Mária szekszárdi gyermekorvos. Nem jó kifogás az, hogy a baba nehezen tűri a téli öltözködést, tette hozzá.

A kérdésre, hogy mit csináljon az anyuka, ha influenzajárvány van, több kórházi osztályon már látogatási tilalmat is elrendeltek, elmondta, az utcán, a parkokban nincs veszély. Nyilván olyan helyre, ahol tömeg van – például postára, hivatalokba, ügyintéző helyekre – nem tanácsos a kicsivel bemenni. Lázas, hőemelkedéses gyermeket szintén nem szabad levegőre vinni. Szerencsére a nagy szél most kisöpörte a szmogot a városokból is, így tiszta a levegő.

Az első hat hónapban a kisbabák testsúlya és testhossza változik a leglátványosabban, a második félévben pedig a mozgása. Ahhoz, hogy ez a hihetetlen mértékű testi változás megvalósuljon, a szülőknek kell biztosítaniuk a feltételeket, így a mozgáshoz szükséges egészséges környezetet, többek között a szabad levegőn eltöltött aktív időt. A szabad levegő oxigénben dúsabb, mint a szobáé. A pici szervezetében gyorsítja az anyagcserét, levegőcserét, így a szabad levegőn mozgó gyermekünk hamarabb lesz éhes.

Családi ház udvarán jó játszani télen

Könnyebb helyzetben vannak azok, akik vidéken élnek, vagy családi házban laknak. Elég a kicsit babakocsiban kitolni az udvarra, vagy amikor nagyobb már, az udvaron lehet vele játszani. Ezzel szemben a városi gyerekek, főleg akik emeletes házban laknak, hátrányban vannak. Mire az édesanya lecihelődik a kicsivel és a babakocsival a szabadba már el is fáradt, és ugyanez a teendő hazafelé is. A nehézségek ellenére mind a védőnő, mind a gyermekorvos azt tanácsolja, napi szinten szüksége van a szabad levegőn való sétára a kicsinek. A városi gyermekek helyzetét az sem könnyíti meg, hogy kevés az olyan játszótér, amit a kutyások ne „használnának”.

Betegen farsangra se menjenek

A bölcsis, óvodás, kisiskolás gyermekek alig várják, hogy kezdődjön a farsang. A kicsik már hetekkel előre készülnek rá, verset, mondókát, éneket tanulnak, kis műsorral kedveskednek társaiknak, szüleiknek. Sok helyen a szülők és gyerekek készítik a farsangi ruhákat, jelmezeket. Nincs szomorúbb ilyen helyzetben, mint amikor a kisgyermek pár nappal a rendezvény előtt lebetegszik, belázasodik, köhög. Sok szülő, hogy ne okozzon csalódást, lázcsillapítókkal teletömködve a gyerekét igyekszik a helyzetet megoldani úgy, hogy a kicsi részt tud venni a farsangi mulatságon. Nem gondolnak arra, hogy ezzel több gyermeket is megfertőzhet.