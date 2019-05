Bajban lennének a családok a nagyi segítsége nélkül

Nem kevés olyan család van, amelyben a nagyszülők segítsége nélkül igencsak bajos lenne megszervezni a hétköznapokat. Előfordul, hogy ők viszik az unokákat különórákra, és az csak természetes, hogy a betegségből lábadozó gyerekekre vigyáznak.

Valószínűleg sok olyan család van, ahol a szülők és nagyszülők már most igyekeznek egyeztetni a nyári programokat, hiszen amikor a csemete nem nyaral, és nincs táborban, a mama és a papa vigyáz rá. Ahol nyugdíjasok a nagyszülők, és jól bírják magukat, ez általában nem gond, bár a nagy távolság is nehezítheti a helyzetet, a gyerekek szállítását.

Szerencsésnek mondhatják magukat azok a szülők, akik nemcsak a nyári vakáció idejére számíthatnak a nagymamára és nagypapára, de akkor is, ha beteg a gyerek, vagy egyszerűen csak hozni-vinni kell a különórákra. Vannak olyan nagyszülők, akik óvodába és iskolába is elkísérik unokáikat. Ez az esetek többségében kényszer szülte megoldás, mivel az anyuka és apuka kora reggel is dolgozik.

Az őcsényi Dávid Kálmán elmondta: nekik hat és fél unokájuk van. A fél persze csak vicc, és egy dédunokát jelent. Az unokák Őcsényben, Szekszárdon, Budapesten, illetve Győrben laknak. Ha szünet van, természetesen többet vannak Dávid Kálmánéknál a gyerekek, de az is előfordult már, hogy a nagymama utazott fel Budapestre, hogy vigyázzon az unokára. Előfordult, hogy az őcsényiek hetekig élvezték a mama és a papa társaságát. Utóbbi elmondta, érdekes, hogy a felesége a szigorúbb, a gyerekek mégis őt szeretik jobban.

Dávid Kálmántól, aki nem mellesleg az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület vezetője, megtudtuk, hogy a tagok közül igen sokan igyekeznek segíteni családjuk fiatalabb tagjainak. Egyrészt vállalják unokáik felügyeletét, amíg a szülők dolgoznak, de van, aki azzal segít, hogy süt-főz.

Szombati Lászlónénak két unokája van, az egyik tizenhárom, a másik hatéves. A nagyobb ma már egyedül is megvan, de mindkettőre igaz, hogy amíg nem vették ki a mandulájukat, sokat betegeskedtek, így sok időt töltöttek a nagymamánál.

Örül, hogy szükség van rá

Egy szekszárdi nagymama elmondta, először csak egy-két alkalomról volt szó, de aztán úgy alakult, hogy mára rendszeresen ő viszi az unokáját táncolni. Panaszkodni nem akar, hiszen, mint mondja, imádja az összes unokáját, és örül, hogy szükség van rá, segíthet a gyerekeken. És itt jön a de. Szerinte nagyot változott a világ, a gyerekek sokkal kevésbé önállóak, mint harminc éve. Úgy gondolja, hogy egy alsóst nem is lehet egyedül elengedni, annyi a veszély, de egy felső tagozatos esetében is meggondolandó, hogy hova engedjük el egyedül, hova nem. Így viszont a nagyszülőkre is nagyobb teher hárul, hiszen egy hivatalban dolgozó szülő a munkaidő vége előtt nem hagyhatja el az íróasztalát, a délután kezdődő különórákra nem feltétlen tudja elkísérni a csemetéjét. Ez a nagymama azt mondja, elképzelni sem tudja, miként oldják meg ezt a helyzetet azok, akiknél nincs hadra fogható nagyszülő. Egyébként külföldön élő unokája is van, és amikor tud, utazik.