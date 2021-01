Bánjunk óvatosan a divattal, ha kell, álljunk ellen a trendnek

Milyen divatirányzatot érdemes követnünk? Az öltözködésben mik az aktuális trendek? Mi várható a tavasszal, a nyáron? Hogyan tarthatunk lépést a divattal? Ezeket a kérdéseket Yurkov Kovács Orsolya divatszakértő válaszolta meg lapunknak.

Yurkov Kovács Orsolya lapunknak elmondta, hogy a divat az életünk része, kikerülhetetlen. Még azok is a XXI. századi divat szerint öltözködnek, akik úgy érzik, hogy tőlük a divat távol áll: hiszen ma már nem találunk abroncsos szoknyákat, rizsporos parókákat. Csak azt tudjuk venni, ami éppen az adott korszak divatja. Ez persze dinamikusan változik, és ha ismerjük magunkat és a saját stílusunkat, pontosan fogjuk tudni, hogy mire mondjunk igent és mire nemet. A stílus viszont a megrendíthetetlen önbizalom. Egy erős karizma. Valaki, akinek ragadós a mosolya, kimeríthetetlen a kedvessége és azt érzed, a közelében szeretnél lenni. A stílus nem másolható, nem megy ki a divatból, és nem csupán ruha kérdése. Mindkettő az életünk része, a stílus belülről fakad, a divat egy külső hatás.

– A könyvemben úgy fogalmaztam meg, hogy a stílus mérhetetlen szabadság, míg a szigorú értelemben vett divat egy nagyon erős kötöttség. Így azt mondom, bánjunk óvatosan a szeszélyes divattal, és mielőtt bármilyen divatirányzatra is igent mondunk, ismerjük meg magunkat előtte. Most egyébként válogathatunk például a puffos ujjú darabokból, a túlméretes felsőrészekből és ruhákból, az év két fő színei, azaz a sárga és a szürke kombinációiból is akár – ismertette, hozzátéve, a 2021-es trendi nő és férfi magabiztos, de nem arrogáns. Megbízható, békés, és karizmatikus, egyszóval: stílusos. Nem dől be a divatnak, hanem ismerve a saját színeit és testalkatát, úgy válogatja össze a ruhatárát, hogy abban ne legyenek fölösleges darabok. Ezáltal mérhetetlenül környezettudatos. Nem túloz el semmit, nem harsány, de látható. Nem halmoz, a harmóniát részesíti előnyben a kiegészítők terén is. A kevesebb több elve alapján öltözik. A trendi nő kifinomult, a trendi férfi erőteljes.

A női, férfi alkat és személyiségtípus szerinti öltözködést a legegyszerűbben, könnyen megjegyezhetően összefoglalni nehéz, mert ez egy nagyon összetett téma.

– A stílustanácsadói képzésemen ezt a témát egy hónapon keresztül tanítom. Talán a legegyszerűbb logika, ha a női sziluettnél a testrészek harmóniájára törekszünk, a férfiaknál a váll hangsúlyozására. Fontos ismerni a testünket, hiszen ha ismerjük mik azok a fazonok, amik igazán jól állnak, akkor mi nők például takargatás helyett megtanuljuk inkább kiemelni az adottságainkat. Ez nagy lépés ahhoz, hogy tudd, hogy hogyan építsd fel tudatosan a ruhásszekrényed, hogy ne csak a körülbelül harminc százalékát viseld, valamint hogyan vásárolj úgy, hogy aztán az az új ruhadarab ne árcímkével együtt lógjon évekig a szekrényedben. Ez mind-mind tanulható, és fejleszthető – mondta a divatszakértő.

A home office-rendszerben dolgozók öltözködéséről is faggattuk. Yurkov Kovács Orsolya szerint számukra mindenképpen olyan viseletek javasoltak, ami nem lehúzza a kedvüket, hanem épphogy emeli őket.

– Mindig azt mondom, otthon úgy öltözz fel, hogy tudd, bármikor becsöngethet a legnagyobb vetélytársad. Miben várnád őt? Ha videókonferencián, vagy online értekezleten kell megjelennünk, ott is érdemes alul is felöltözni, ha fel kell pattanni valamiért, nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljünk – tette hozzá.

Yurkov Kovács Orsolya Tolna megyében már tartott előadást. Hogy várható-e ez a közeljövőben, arról úgy nyilatkozott, hogy amint lehet legalább száz fővel rendezvényt szervezni, azonnal jönnek, de addig is online elérhetőek, rengeteg tudásanyag található a közösségimédia-csatornáikon.

Milyen színű, formájú maszkok számítanak a legtrendibbnek?

– Őszintén reméljük, hogy ezzel a kérdéssel nem kell már sokat foglalkoznunk, de most tényleg kikerülhetetlen a téma. Ahogy Coco Chanel mondta: a legjobb szín számodra az, ami jól áll. Ha ismered a saját színtónusaidat, ha tudod, milyen szín és tónus emeli ki leginkább a szemeidet, könnyű dolgod van. Ha nem tudod még, hogy neked a hideg vagy meleg színek állnak jól, érdemes megkérdezni egy stílustanácsadót, aki színkendők segítségével egy színtanácsadáson ezeket megmutatja. Egy biztos: a fekete nagyon sok mindenkit komorít, jobb választás egy sötétkék. A világoskék, babakék szinte mindenkinek jól áll, és aki bátrabb, akár élénkebb színekhez nyúlhat. Ha valakit érdekel, hogy milyen a megjelenése összhatása maszkkal, akkor érdemes a napi összeállításhoz igazítani a maszkot is – zárta Yurkov Kovács Orsolya.

Borítókép: Az idei divatirányzat a visszafogott, kifinomult stílust részesíti előnyben