Beköszöntött a nyár, ilyenkor új ruha jár

Enyhültek a korlátozások, egyre több helyre mehetünk. A nyaraláshoz, szórakozáshoz pedig új ruhákra is szükség van.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Amíg a járványidőszakban sokan otthon dolgoztak, és legfeljebb az élelmiszerboltba ugorhattak ki, addig másra nem nagyon volt szükség, mint melegítőre, kényelmes otthoni viseletekre. Most, hogy beköszöntött a jó idő, és újra moziba, étterembe, koncertre, szállodákba lehet járni, megnőtt az igény arra, hogy végre csinosan, színesen öltözhessünk fel. Szekszárdon is megnövekedett az érdeklődés a nyári kollekciók iránt.

Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco áruházigazgatója kiemelte, különösen sokan vásárolnak most, folyamatosan magas szinten van a ruhaforgalom. – Volt nálunk egy kéthetes akció – mondta –, amely sikeres volt, és azóta is ugyanazt a szintet tapasztaljuk, s egyáltalán nem csökkent az érdeklődés. Nagyon kedveltek a vásárlóink körében most a fürdőruhák és a nyári ruhák, ennek kedvez a beköszöntött kánikula is. A nyári kollekciót keresi most mindenki, erre készülünk az egész szezon alatt – tájékoztatott Szabó Balázs.

Még mindig erős az online vásárlás is Lassan visszatér a járvány előtti forgalom az üzletekbe, de az online értékesítés sem csappant meg. A ruhakereskedő láncok általában árusítanak boltban és online is. A legtöbb ruhaforgalmazó cégnél vannak olyan ruhadarabok, kiegészítők, melyeket kifejezetten csak az interneten tudnak beszerezni, és persze vannak olyanok is, melyeket viszont csak üzletben kaphatunk meg.

Borítókép: A vásárlóknak és a ruházati üzleteknek is örömhír, hogy mehetünk rendezvényekre, strandra, nyaralni, amihez új ruha dukál