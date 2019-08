Bemutatták mit tanultak a lovas táborban

Megsokszorozódott a lóerők száma szombaton az őcsényi Rózsa Tanyán, annak köszönhetően, hogy a szülők, rokonok szép számmal érkeztek autóikkal a lovas táborban résztvevő gyermekekért, illetve hogy megnézzék a táborzáró bemutatót.

Rózsa László, a családi vállalkozásban – feleségével, fiával és menyével – működtetett lovarda képviselőjeként elmondta, ez volt idén a hatodik táboruk, és még hátravan kettő, mindegyikben 16 fővel. Lovas tábor lévén a gyerekek a hét folyamán reggel és délután vagy az időjárás függvényében este felé lovagoltak. Sokuk számára az is nagy élmény volt, hogy az állatok körüli teendőkből, gondozásukból is kivehették a részüket, de ezen felül több vetélkedő, csütörtökön este tábortűz, pénteken pedig lovaskocsikázás szolgálta a 6 és 13 év közötti ifjak szórakoztatását. Ugyanakkor – mint minden turnusban – nagy sikere volt a medencének, népszerű volt a tanya kutyája és macskája, illetve a többi háztáji állatot is szívesen nézték meg a gyerekek. A zárónapon mindenki kapott egy róla és „tábori” lováról készült gyönyörű fotót, valamint egy oklevelet, amelyen a résztvevők neve és csoportképe is szerepel.

Előtte azonban még megmutatták a gyerekek, hogy mit tanultak. Tudásuk különböző szintű, hiszen valaki hétfőn ült először lóra, míg más többéves gyakorlattal rendelkezik. Ennek megfelelően a nagyobbak és tapasztaltabbak komolyabb, a kisebbek pedig egyszerűbb gyakorlatokat mutattak be.

A 11 éves Gréti – Lückl Gréta – már „régi motorosnak” számít a bemutatón is, hiszen évek óta visszajáró táborozó, ráadásul egy nyáron több turnusban ott van, idén a nyolcból héten. Őcsényi, és mivel saját lovát, Pajkost a tanyán gondozzák, év közben is gyakori látogató. – Jók az oktatók és a lovaglás – válaszolta a kérdésre, amely azt firtatta, miért szereti annyira a táborokat, a tanyát. A vetélkedők közül a kincskeresés tetszett neki a legjobban, amely során este, sötétben kellett elrejtett lószerszámokat megtalálniuk. Egyébként pedig jól érzi magát a többi gyerekkel. Itt ismerkedett meg például Saci barátnőjével, annak ellenére, hogy egyébként szomszédos utcákban laknak.

Markó Dóra egy kicsit izgult a bemutató előtt. Neki egyébként ez volt az első lovas tábora a Rózsa Tanyán, de szándéka szerint nem az utolsó. A kilencéves gödi lánynak az tetszett a legjobban, hogy a lovagláson túl is foglalkozhattak az állatokkal. A vetélkedők közül a játék horgászverseny lett a kedvence, amelyet csapatukkal meg is nyertek.

Szülőként Horváth Sándor elmondta, fia, Sándor is visszatérő vendég. A 12 éves ifjú 6-7 éve jár a tanyára lovagolni, ez már a negyedik vagy ötödik tábora volt, és egy turnusra még vissza is jön idén. Bár eleinte a bentlakós hetekért nem rajongott, ma már nagyon kedveli a sátorban alvást.

A gyerekek nem csak a környékről érkeznek, jönnek az ország számos pontjáról és külföldről is. Rózsa László elmondása szerint volt már táborozójuk Németországból, Finnországból, és Ausztria kivételével a környező országokból mindenhonnan. Talán jövőre az alpesi országból is lesz vendégük a hárompatkós minősített lovardában.