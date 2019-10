Beteríti a poloska az udvart és lakást

Tavaly ősszel a harlekin katicáktól szenvedtünk, idén a rengeteg poloska okoz kellemetlenséget Tolna megyében. A szakember szerint nincs hatékony természetes ellenségük, nincs ellenük rovarölő szer sem, tökéletes védelmet pedig még a szúnyogháló sem adhat. Sajnos a fagyos idő sem pusztítja el a büdöskéket.

Családi házak udvara, épületek fala, de még az emeletes házak ablakai is tele vannak poloskákkal. Ahová oda süt a nap, ott tömegével lepnek el mindent. Egy bátaszéki olvasónk arról számolt be, hogy söpörni lehet őket az udvaron, de ott vannak a virágok, zöldségek levelein is, sőt a szőlőfürtökön is. Kiss Kornél, decsi szőlősgazda hozzátette, ahogy darálták a szőlőt, ott voltak ezek a kellemetlen rovarok a szemeken is, győzték kihalászni a mustból, mert nagyon el tudja rontani a leendő bor ízét.

Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, rovarszakértő kérdésünkre elmondta, most keresik a poloskák az áttelelő helyet. Szinte mindenütt ott vannak, az avarban, a házban, a pincékben, a növények levelein is elbújnak. A zöld a vándorpoloska, a barna pedig az ázsiai márványospoloska. Mindkettő növényi nedveket szívogat, de utóbbi a gyümölcsösökben is felmérhetetlen károkat okoz.

A védekezés két okból is igen nehéz: nincs kifejezetten a poloskák ellen kifejlesztett rovarölő szer, jelenleg a széles hatásspektrumú, számos hasznos rovart is pusztító készítmények adják a legjobb eredményeket, de ezek környezetvédelmi okokból nem a legnépszerűbbek. Idegmérgek, gyorsan hatnak, de egyúttal szinte minden arra tévedő és a növényen mászkáló hasznos ízeltlábút is elpusztítanak. A poloskák esetében azonban hosszan tartó hatást ne várjunk ettől sem, mert ez a rovar gyorsan szaporodik. A kérdésre, hogy akkor mit lehet tenni elmondta, számításba jöhet a kerti lombszívó bevetése is, a levehető csőbe sűrű szövésű zsákot, harisnyát kell tenni, ez ejti csapdába a növényekről leszippantott rovarokat.

A lakás teljesen más kategória, ott nem a károkozás a probléma, hanem hogy a poloska meglehetősen zavaró: viszonylag testes, hangosan döngicsélve repül, és ha megfogjuk, vagy véletlenül eltapossuk, bizony büdös. Esténként a lámpafény vonzza őket már most is, de ahogy az első hidegek beköszöntenek, tömegesen néznek majd fagymentes, téli menedék után. A leghatékonyabb talán a porszívó, mellyel a rejtett kis zugokból is felszippanthatjuk a betolakodókat, és ha eldobható a porzsák, minden rendben. Ha nem, jöhet a nejlonzacskós begyűjtés a portartályból, majd a taposás.