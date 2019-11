Biztonságosabban tapad az úton a téli gumi a hidegben

A nyári gumiabroncs tömörebb összetételű, a hidegben megkeményedik, és rosszabb lesz a tapadása. A téli abroncs ellenben lágyabb, a mínuszokban is puha marad, ami elősegíti a nagyobb tapadást.

Érdemes plusz 6–7 fok alatt téli gumival felszereltetnünk autónkat, mondta el Kolozsvári-Hilcz Szilvia, a kakasdi székhelyű Hilcz és Fia Autókereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

Az új gumiabroncsok szereléséhez modern eszközökre is szükség van, digitális kerékszerelő gépekre, kerékcentírozó gépekre. A digitális műszerek révén megvalósuló modern szerelési technikák segítenek a gyorsabb és pontosabb kerékcserében, például a keréksúlyok pontos beállításában, a gumiabroncsok leszedésében. Ám ami a legfontosabb: a téli gumi télen is biztonságos autózást tesz lehetővé, megrövidíti a féktávolságot. De mi történik, ha nyáron is téli gumit használunk? Ilyenkor jobban kopik, jóval gyorsabban elhasználódik, mert puhább. Nyáron érdemes hát megmaradni a nyári gumiabroncsnál – mondta Kolozsvári-Hilcz Szilvia.

A Bridgestone Magyarország ebben a tárgyban készült felmérése szerint a vizsgálatba bevont autósok nyolcvan százaléka még jelenleg is nyári abroncsot használ, ami nem meglepő, tekintettel arra, hogy októberben sorra dőltek meg a melegrekordok. A válaszadók hasonlóan magas aránya (hetvennyolc százalék) ért egyet abban, hogy a gumicserének akkor jön el az ideje, amikor az átlaghőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken.

A férfi és női autósok eltérő szempontok alapján hozzák meg döntéseiket. Új abroncsok vásárlásakor a férfiak elsősorban az interneten fellelhető forrásokból tájékozódnak. Ezzel szemben a női kitöltők közel fele nyilatkozott úgy, hogy szívesebben hagyatkozik gumis szakemberek véleményére. Szintén a hozzáértők iránti bizalmat mutatja, hogy amíg a férfi válaszadók közel harmada meghatározott időközönként, négy-öt évente cserél abroncsot, addig a hölgyek egy jó része ebben a kérdésben is inkább a szakemberek visszajelzésére alapozza a döntését. A gumicserék ellenőrzését a nők harmincegy százaléka szintén az ő bevonásukkal végzi, amely a férfiak csak tizenkét százalékára jellemző.

Sajnos az új gumik vásárlásával a megkérdezettek több mint egyharmada még mindig kivárja, amíg a gumik profilmélysége eléri a KRESZ szerinti minimális, 1,6 milliméteres határértéket, ami baleset-megelőzés szempontjából már kockázatosnak számít.

Mindenkinek azt tanácsolják, hogy ne várja meg, hogy az autógumi az előírásban megfogalmazott értékig elkopjon. Az erőteljes kopás a teljesítményre is hatással van, hiszen a futófelületen található, kapaszkodást segítő lamellák és a vízelvezetési árkok amortizálódása a nedves utakon könnyen tapadásvesztést eredményezhet.